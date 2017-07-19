Wall Street: future in calo (Nasdaq -0,44%), conti Oracle (-12%) pesano su tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 dic - Future in generale calo a Wall Street, con i risultati trimestrali di Oracle che hanno riacceso i timori sui titoli tecnologici, in particolare su quelli legati all'intelligenza artificiale, nonostante l'ultimo taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve abbia dato una spinta ai mercati azionari statunitensi nella sessione precedente. Le azioni di Oracle crollano del 12%, dopo che la societa' di cloud computing ha registrato un fatturato trimestrale deludente e ha alzato le sue previsioni di spesa, aumentando le preoccupazioni sul debito dell'azienda. La trimestrale ha alimentato ulteriormente il dibattito sulla rapidita' con cui le aziende tecnologiche saranno in grado di ottenere rendimenti dai loro investimenti nell'intelligenza artificiale. In scia, anche altri titoli dell'intelligenza artificiale sono in calo, tra cui Nvidia e Amd, che perdono rispettivamente l'1,3% e l'1,7%. I conti di Oracle hanno frenato lo slancio accumulato durante la sessione precedente, che ha visto lo S&P 500 chiudere molto vicino a un nuovo record, dopo che una Fed divisa ha annunciato il terzo taglio dei tassi di interesse consecutivo, escludendo un futuro rialzo. Il Federal Open Market Committee della Banca centrale ha tagliato il suo tasso di interesse di un quarto di punto percentuale, portandolo a un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%, e ha segnalato un ritmo piu' lento per i tagli dei tassi, in futuro. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che la Banca centrale e' "ben posizionata per aspettare e vedere come si evolve l'economia" e ha osservato che i dazi del presidente Donald Trump sono stati un fattore trainante dell'inflazione. Oltre ai tre principali indici, che hanno chiuso la sessione di mercoledi' in positivo, da segnalare che l'indice Russell 2000 delle azioni a piccola capitalizzazione ha registrato una chiusura record. Le aziende piu' piccole tendono a beneficiare maggiormente di tassi piu' bassi rispetto alle aziende piu' grandi, perche' i loro costi di finanziamento sono piu' strettamente legati ai tassi di mercato. In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 16 punti (+0,03%), quelli sullo S&P 500 cedono 20 punti (-0,29%), quelli sul Nasdaq perdono 113 punti (-0,44%).

Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,23% a 57,74 dollari al barile.

