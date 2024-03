Wall Street: future in calo (Dj -0,5%), domani attesa inflazione di febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 mar - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street dopo una settimana negativa, la peggiore da ottobre per il Dow Jones.

Oggi, giornata priva di eventi di nota. In settimana, l'attenzione tornera' sull'inflazione: domani sono in programma i prezzi al consumo, giovedi' i prezzi alla produzione, venerdi' i prezzi all'importazione di febbraio.

Venerdi' scorso, pubblicato il rapporto sull'occupazione: a febbraio, sono stati creati 275.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 198.000 posti. La disoccupazione e' salita dal 3,7% al 3,9%, contro attese per una conferma al 3,7%. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nei due giorni di testimonianza di fronte al Congresso statunitense, ha ribadito che la Banca centrale tagliera' i tassi nel corso dell'anno, ma "senza fretta".

L'economia statunitense, ha detto, sta crescendo a un ritmo 'sano' e il mercato del lavoro e' ancora 'piuttosto rigido'.

Ora, esclusi ormai tagli dei tassi a marzo e maggio, gli analisti danno il 57,9% di possibilita' a un primo taglio a giugno. Sull'azionario, il titolo di Nvidia perde lo 0,5% dopo aver ceduto venerdi' oltre il 5,5%, il peggior calo da maggio, in una settimana - la nona in rialzo consecutiva - in cui comunque ha aggiornato piu' volte il suo record. Bene i titoli del mondo cripto, grazie ai nuovi record del bitcoin, che ha superato oggi i 72.000 dollari per la prima volta nella sua storia: Coinbase e Microstrategy guadagnano rispettivamente il 6,3% e il 9,2%, Marathon Digital e' in rialzo di oltre il 5%. Il titolo di New York Community Bancorp guadagna oltre l'1%, dopo aver perso oltre il 6% venerdi'; il titolo continua a essere molto volatile, dopo l'aumento di capitale della scorsa settimana necessario per coprire eventuali perdite nel settore immobiliare. Il titolo di Applied Materials cede quasi l'1%, nonostante il produttore di semiconduttori abbia aumentato il suo dividendo trimestrale del 25% a 40 centesimi per azione. I future sul Dow Jones perdono 188 punti (-0,48%), quelli sullo S&P 500 cedono 24,75 punti (-0,48%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 111,25 punti (-0,61%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,56% a 77,57 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-03-24 13:38:30 (0352) 5 NNNN