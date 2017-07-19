Wall Street: apre in calo (S&P -0,35%) tra tensioni Iran e stime Walmart (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 feb - Apertura in calo a Wall Street, tra i timori per un possibile conflitto tra Stati Uniti e Iran e l'outlook debole di Walmart, il piu' grande rivenditore al dettaglio al mondoo. Wall Street esce da una seduta positiva, sostenuta dai guadagni dei titoli tecnologici e dalla forza dei titoli finanziari ed energetici. "Un rimbalzo dei titoli a mega-cap, insieme a una pausa nella rotazione, non sarebbe sorprendente, nelle prossime settimane", ha affermato Angelo Kourkafas, senior global investment strategist di Edward Jones, alla Cnbc. In avvio, il Dow Jones cede 220,93 punti (-0,44%), lo S&P 500 perde 24,24 punti (-0,35%), il Nasdaq e' in calo di 99,70 punti (-0,44%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,70% a 66,30 dollari al barile.

AAA-Pca Walmart ha annunciato che le vendite del trimestre natalizio sono aumentate di quasi il 6% e che gli utili e i ricavi trimestrali hanno superato le aspettative di Wall Street, grazie ai progressi nell'e-commerce, nella pubblicita' e nel marketplace di terze parti che hanno dato impulso al business. Per l'intero anno fiscale in corso, Walmart - il piu' grande rivenditore al dettaglio al mondo - ha pero' dichiarato di prevedere un aumento delle vendite nette dal 3,5% al 4,5% e un utile per azione rettificato compreso tra 2,75 e 2,85 dollari, contro i 2,96 dollari delle attese. Tra gli altri titoli, Etsy guadagna il 21%, dopo che la societa' ha annunciato la cessione della piattaforma di rivendita Depop a eBay per 1,2 miliardi di dollari.

