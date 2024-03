Wall Street: apre in calo (S&P -0,2%), domani inflazione Cpi di febbraio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 mar - Sull'azionario, il titolo di Nvidia perde il 3% dopo aver ceduto venerdi' oltre il 5,5%, il peggior calo da maggio, in una settimana - la nona in rialzo consecutiva - in cui comunque ha aggiornato piu' volte il suo record, segno che ora si fa largo un certo scetticismo sulla crescita sostenuta dei titoli di semiconduttori. Il titolo di Applied Materials cede il 3,5%, nonostante il produttore di semiconduttori abbia aumentato il suo dividendo trimestrale del 25% a 40 centesimi per azione. Bene i titoli del mondo cripto, grazie ai nuovi record del bitcoin, che ha superato oggi i 72.000 dollari per la prima volta nella sua storia: Coinbase e Microstrategy guadagnano rispettivamente il 2,3% e il 6,5%, Marathon Digital e' in rialzo di oltre il 3,3%. Il titolo di New York Community Bancorp perde quasi l'1%, dopo aver perso oltre il 6% venerdi'; il titolo continua a essere molto volatile, dopo l'aumento di capitale della scorsa settimana necessario per coprire eventuali perdite nel settore immobiliare. Piatto il titolo di Oracle, in attesa della pubblicazione della trimestrale; per la societa' di software, previsto un aumento degli utili (1,38 dollari per azione) e del fatturato (13,3 miliardi di dollari).

