Tesoro: nuovo BTp-i decennale rende all'emissione l'1,83% annuo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Il ministero dell'Economia comunica i risultati dell'emissione del nuovo BTp-i a 10 anni. Il titolo e' stato collocato al prezzo di 99,76 corrispondente ad un rendimento lordo, all'emissione, dell'1,83 per cento. Via XX Settembre conferma che l'importo emesso e' di 5 miliardi. Il titolo ha scadenza 15 maggio 2036, godimento 15 novembre 2023 e tasso annuo dell'1,8%, pagato in due cedole semestrali. Il collocamento e' stato curato da cinque lead manager: Bbva SA, BofA Securities Europe, Citibank Europe, HSBC Continental Europe e Societe Generale Inv. Banking e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager.

