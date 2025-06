Tesoro: il 12 giugno in asta BTp a 3, 7 e 30 anni per massimi 6,75 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Nell'asta del prossimo 12 giugno il Tesoro offrira' BTp a 3, 7 e 30 anni per massimi 6,75 miliardi di euro. Nel dettaglio, si legge in una nota del ministero dell'Economia, sara' offerta la settima tranche del BTp a 3 scadenza 15/06/2028 per un importo compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro, la quarta tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/07/2032 per un importo compreso tra 2,75 e 3 miliardi e la settima tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/10/2054 per un ammontare tra 1 e 1,25 miliardi. La data di regolamento delle emissioni cade sul prossimo 16 giugno.

