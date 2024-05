T-Bond: prezzi in calo, preoccupa l'inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 mag - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in calo. A preoccupare e' l'inflazione, con le aspettative a un anno - secondo l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan - salite dal 3,2% al 3,5%, contro attese per una conferma del 3,2%, e quelle a cinque anni salite dal 3% al 3,1%, contro attese per una conferma del 3%. Ieri, l'aumento delle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione di 22.000 unita' a 231.000, ai massimi da agosto, faceva maggiormente sperare in un taglio dei tassi d'interesse, da parte della Federal Reserve, a luglio o settembre. Secondo gli analisti di Deutsche Bank, e' aumentata la possibilita' di un taglio dei tassi nel corso dell'anno. "Il prossimo ostacolo saranno i dati sull'inflazione di aprile, la prossima settimana, ma ora gli investitori prevedono un atteggiamento piu' cauto sulla politica monetaria rispetto alle previsioni della fine di aprile", hanno scritto in una nota, riportata dalla Cnbc.

In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,502% dal 4,449% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve calo al 5,391%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,863%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,513%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,646%.

