T-Bond: prezzi in calo dopo i dati, rendimento decennale al 4,202%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 mar - Restano in calo i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi. Il Pil nel IV trimestre e' cresciuto del 3,4%, contro il 3,2% della seconda lettura e delle attese, e le nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione sono diminuite di 2.000 a 210.000, a conferma della forza dell'economia statunitense. Non a caso, e' salita a 79,4 punti la fiducia dei consumatori a marzo, secondo l'Universita' del Michigan, il dato piu' alto in due anni e mezzo, grazie ai passi avanti nella lotta contro l'inflazione. Domani, a questo proposito, e' atteso il dato sull'inflazione Pce di febbraio. Dopo l'ultima riunione della Fed, sono aumentate le possibilita' di un taglio dei tassi d'interesse a giugno: secondo il FedWatch Tool del Cme Group, ora sono al 60,3%, contro il 52,7% di un mese fa. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in lieve rialzo al 4,202% dal 4,196% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 5,365%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,624%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,212%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 4,344%.

