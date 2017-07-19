Borsa: tregua alimenta corsa titoli costruzioni, a Milano volata di Buzzi (+8,3%)

Analisti vedono margini solidi. Bene ripresa opere Golfo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - La tregua tra Usa e Iran e le speranze di ricostruzione in Medio Oriente mettono le ali ai titoli del comparto Construction & Material (sottoindice europeo +5,77%). Cosi', a Francoforte Heidelberg Materials corre a +8,5%, Holcim guadagna il 7,48% a Zurigo e a Milano Buzzi (+8,34% a 47,16 euro) guida i rialzi su un Ftse Mib (indice a +3,4%) quasi completamente in positivo e si riporta vicino ai livelli di prima dell'inizio del conflitto.

A dare sollievo al settore, secondo gli operatori, sono le prospettive della realizzazione di nuove opere in Medio Oriente e la ripresa di quelle interrotte con la guerra. Da una parte, l'Iran, grazie alla tregua, potrebbe avviare il processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dai bombardamenti israeliani e americani. Dall'altra, l'interruzione delle ostilita' potrebbe rendere piu' agevole la ripresa dei lavori nei faraonici cantieri dei Paesi del Golfo. In piu', scrivono gli analisti di Teikoku Databank, la ripresa della navigazione nello Stretto di Hormuz e l'allentamento della tensione sui mercati energetici (con il crollo odierno del petrolio) offre sollievo alle aziende che "hanno visto l'impennata dei prezzi di un'ampia gamma di articoli", come i materiali da costruzione.

Insomma, il quadro generale per il settore Constructions appare positivo e nel 2026 puo' sostenere le performance di Buzzi. Infatti, sebbene la societa' "preveda un calo marginale dell'Ebitda su base annua", dovrebbe continuare ad avere "una redditivita' solida", scrive Citi. Per gli analisti - che hanno abbassato il target price sul titolo da 55 a 50 euro, mantenendo il rating "neutral" - il mercato Usa potrebbe presentare delle criticita', "con volumi in calo e una limitata flessibilita' dei prezzi (Texas)".

Parallelamente pero' "l'Italia dovrebbe mantenere la performance del 2025, sostenuta dai finanziamenti europei per le infrastrutture". Citi vede "una graduale ripresa" anche in Germania, "trainata dai programmi federali infrastrutturali e dal miglioramento dei prezzi partendo da una base bassa", mentre "l'Europa orientale (Polonia e Repubblica Ceca) e' destinata a mantenere il suo slancio positivo". Fuori dal Vecchio Continente l'allentamento della politica monetaria, "che sblocchera' i progetti di costruzione rinviati", dovrebbe alimentare la traiettoria positiva di Buzzi in Brasile. Infine negli Emirati Arabi Uniti, nonostante i conflitti regionali abbiano finora "bloccato i consumi di cemento", le prospettive potrebbero migliorare dopo la tregua. In piu', secondo gli esperti, la societa' ha "iniziative interne" mirate a "preservare l'Ebitda" nell'area.

Cog

(RADIOCOR) 08-04-26 10:00:35 (0217) 5 NNNN