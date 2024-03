Borsa: tonfo di Somec (-20%) con revisione guidance al ribasso

Intermonte abbassa target, resta capacita' espandere margini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - Tonfo di Somec a Piazza Affari dopo la revisione al ribasso della guidance sull'esercezio 2023. Il titolo viaggia con un ribasso del 20% a 18,8 euro, con una perdita di oltre dieci punti nell'ultimo mese.

Il gruppo veneto, attivo nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato venerdi' sera di aver rivisto le aspettative sui risultati dello scorso anno, alla luce dei dati preliminari esaminati. Nel dettaglio, Somec ha indicato vendite superiori di circa il 5% rispetto alle stime precedenti di settembre (360 milioni) mentre l'Ebitda sara' inferiore al range indicato di circa il 25% (26-29 milioni) e la posizione finanziaria si collochera' al di sopra del valore massimo indicato di circa il 20%. I risultati inoltre non prevedono la dsitribuzione di dividendi. 'La notizia era totalmente inattesa e implica una revisione sostanziale alle stime 2023 e per gli anni successivi', scrivono in un report gli analisti di Intermonte, evidenziando che gli elementi che hanno determinato l'impatto negativo sono circoscritti a due controllate e in particolare a vecchi contratti su cui sono emerse criticita' in fase di chiusura della commessa.

"Pensiamo che questi impatti siano stati purtroppo frutto delle modalita' operative precedenti, non in linea con la condotta standard di Somec' e che 'l'azienda abbia finalmente fissato, con la nuova gestione in vigore nelle principali societa' controllate, strutture progettate per evitare tali controversie'. Per cui 'la capacita' di espandere i margini, nonostante questi impatti straordinari nel 2023, rimane', sostengono gli analisti, che ritengono il gruppo "ben posizionato per sfruttare le opportunita' di crescita in diversi mercati e trarre vantaggio dalla integrazione dei diversi business". Alla luce di due revisioni al ribasso consecutive, pero', Intermpnte abbassa il target price a 26 euro da 33,3, 'con un continuo potenziale di rialzo a due cifre che dovrebbe diventare piu' visibile man mano che la societa' si sviluppa dalla seconda meta' di quest'anno'.

