Borsa: Stellantis (+1,4%) rimbalza con settore auto,attesa per Elkann in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Dopo lo scivolone che, in marzo, ha portato il titolo di Stellantis ai minimi da gennaio 2021, ovvero da quando la societa' e' quotata post fusione Fca-Psa, il gruppo dell'auto italofrancese tenta il rimbalzo e, in un Ftse Mib in rialzo dello 0,4%, sale dell'1,42% a 11,43 euro per azione, dopo avere toccato un massimo di giornata di 11,566 euro. In realta', dopo la battuta d'arresto innescata dal caos sui dazi minacciati e imposti dall'amministrazione Trump, tutto il settore auto cerca di risollevare la testa: l'Euro Stoxx 600 cresce dello 0,67%, a Francoforte Bmw e Volkswagen salgono rispettivamente dello 0,98% e dell'1,86%, a Parigi Renault dello 0,4%. Per Stellantis, che dall'altra parte dell'oceano cerca di capire come mettersi al riparo da eventuali dazi sulle auto prodotte in Messico e Canada (minacciati, imposti e poi, per il momento, "congelati"), Paesi in cui il gruppo produce auto per gli Stati Uniti, in Italia quella in corso e' una settimana cruciale. Mercoledi' John Elkann, presidente di Stellantis e dall'uscita dell'ex Ceo Carlos Tavares anche alla guida del Comitato esecutivo ad interim che terra' le redini della societa' fino alla nomina del nuovo Ad, attesa entro il primo semestre, si presentera' davanti alle Commissioni Attivita' produttive della Camera e Industria del Senato, per fare il punto sullo stato di salute del gruppo e sul Piano Italia, presentato a dicembre e che prevede 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi in acquisti da fornitori italiani. Elkann, che guidera' una delegazione di cui faranno parte il capo Europa Jean Philippe Imparato e la responsabile delle attivita' italiane Antonella Bruno, e' chiamato a ribadire la centralita' dell'Italia e di Torino nella strategia del gruppo e dovra' fare chiarezza su temi cruciali come i livelli produttivi e occupazionali, punti che stanno molto a cuore al Governo, come ha piu' volte ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Va detto che Elkann, dall'addio di Tavares, si e' molto impegnato a cercare di ricucire i rapporti con la politica italiana da un lato e con gli stakeholder dall'altra, tanto che lo stesso Urso, ancora la settimana scorsa al Tavolo Auto con i sindacati e i rappresentanti dell'industria ha parlato di "un significativo cambio di rotta" confermato, per esempio, dalla nuova produzione dei cambi per le auto ibride a Termoli e dall'anticipo a novembre 2025 dell'avvio della produzione della 500 ibrida a Mirafiori. Tra l'altro, Urso Urso ha dichiarato che il governo mettera' a disposizione 2,5 miliardi di euro, su tre anni, per sostenere la componentistica dell'auto. In tutto questo si inseriscono anche le indiscrezioni su un possibile spostamento della produzione delle vetture del marchio Maserati in una delle fabbriche piu' sottoutilizzate, ovvero da Torino a Modena. Secondo indiscrezioni di stampa, il trasferimento dal Piemonte al piu' piccolo stabilimento di Modena farebbe parte di una spinta per rendere quest'ultimo un centro di produzione di modelli di fascia alta come la GranTurismo e la GranCabrio, mentre il piano di Stellantis di accelerare la produzione di Fiat 500 ibride a Torino dovrebbe essere piu' che sufficiente a compensare la perdita di produzione in questo sito. Da capire invece se si concretizzera' l'idea del Governo, di cui ha parlato Urso nel corso del fine settimana, di presentare, forse a giugno, un documento di strategia industriale per indirizzare il Paese verso forme di collaborazione tra il settore auto e quello della difesa e dell'aerospazio.

Ars

