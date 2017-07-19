Borsa: speranze su fine shutdown spingono Europa, Milano (+2,2%) al top da maggio 2007

Corrono Mps e Lottomatica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - Proseguono di buon passo le Borse europee, mentre si rafforzano le speranze per una fine sempre piu' vicina dello shutdown negli Stati Uniti. A meta' seduta la migliore e' Milano che, con rialzi per il 2,16% a 43.837 punti, viaggia sui massimi da maggio 2007. Mettono a segno progressi superiori al punto percentuale anche Parigi (+1,37%), Francoforte (+1,77%), Amsterdam (+1,5%) e Madrid (+1,3%), mentre e' in progresso dello 0,95% Londra. Nel frattempo, anche Wall Street si prepara a un'apertura positiva, accantonando almeno per il momento i timori legati allo scoppio della bolla AI che avevano tenuto sotto pressione i mercati la scorsa settimana.

Ieri sera infatti il Senato americano ha approvato un voto procedurale su un accordo per porre fine allo shutdown, ottenendo il sostegno di otto democratici moderati.

Nonostante l'intesa abbia superato il primo ostacolo, l'approvazione definitiva potrebbe richiedere ancora diversi giorni, ma i mercati, almeno per il momento, sono "tornati a respirare dopo settimane di tensione politica e prese di profitto", spiega Gabriel Debach di EToro. Infatti "la prospettiva di una riapertura - prosegue l'analista - spinge gli investitori a prezzare una maggiore stabilita' fiscale e a ridurre l'incertezza per la Federal Reserve, rimasta priva di dati ufficiali durante la chiusura". Tra questi, ci sono quelli sull'inflazione, in calendario venerdi'.

Passando all'azionario, a sostenere il listino milanese sono soprattutto i titoli bancari. A svettare sono soprattutto Mps (+5,18%) e Banco Bpm (4,41%), spinti ancora dalle trimestrali migliori delle attese pubblicate venerdi'. Gli acquisti premiano anche Bper (+3,65%) e Mediobanca (+3,55%). Tra gli altri titoli, Lottomatica (+4,79%) festeggia la buona accoglienza riservata dal mercato agli aggiornamenti sul suo piano di buyback da 500 milioni. Campari (+3,13%) sale con tutto il beverage in scia al rally di Diageo (+7,18%) a Londra, innescato dal cambio al vertice. Sul fronte opposto, scambiano poco sotto la parita' Terna (-0,04%) e Inwit (-0,05%).

Sul valutario, il cambio tra l'euro e il dollaro si attesta a 1,1563 (da 1,1582 di venerdi' in chiusura). La moneta unica scambia poi con lo yen a 178,21 (177,28), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 154,13 (153,06). Sul fronte materie prime, il petrolio e' in moderato rialzo: il Brent tratta a 63,7 dollari al barile (+0,2%) e il Wti a 59,8 dollari (+0,2%). Piatto invece il gas (-0,6%) a 31 euro al Mwh. E' poi in buon rialzo l'oro, con il contratto spot a 4.085 dollari l'oncia (+2,1%), sulle attese di un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di dicembre.

