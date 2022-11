Borsa: si profila avvio in rialzo per Europa, sale l'attesa per Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, nonostante a Wall Street gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite abbiano chiuso per il terzo giorno consecutivo in ribasso. E nonostante anche Tokyo abbia perso lo 0,37%. I riflettori rimangono puntati sulla Cina, nell'attesa di comprendere se il governo allentera' le misure antri-Covid dopo le manifestazioni dei cittadini. Persino la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha sollecitato una revisione delle politiche adottate da Pechino, 'proprio a causa dell'impatto che hanno sulle persone e sull'economia'.

Ha poi aggiunto che e' possibile che il Fondo debba abbassare le sue previsioni sul Pil cinese, a causa del Covid e dei problemi nel settore immobiliare. Il future sull'Eurostoxx sale dello 0,53%, quello sul Ftse Mib dello 0,46%.

Oggi si profila una giornata densa di appuntamenti, soprattutto negli States dove ad esempio saranno reso noti i dati sul mercato del lavoro di novembre stimati da Adp, che preannunciano quelli ufficiali che verranno diffusi venerdi'.

E' inoltre in programma la seconda lettura del Pil del terzo trimestre, oltre che l'indice Pmi Chicago per novembre, il rapporto Jolts sulle offerte di posti di lavoro per ottobre, il deficit della bilancia commerciale per ottobre (preliminare), i compromessi delle case per ottobre e le scorte settimanali di petrolio. Passando alla Fed, e' in calendario l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, oltre alla pubblicazione del Beige Book.

A Piazza Affari gli occhi rimarranno ancora puntati su Tim, dopo che il governo si e' preso un altro mese di tempo per ripensare al futuro della rete. Saranno sotto i riflettori anche le azioni della galassia Agnelli, dopo il terremoto ai vertici della Juventus e l'addio del team principal, Mattia Binotto, alla Ferrari.

Sul fronte dei cambi, l'euro e' fermo a 1,0353 dollari (ieri a 1,034). Passa inoltre di mano a 143,34 yen (143,07), mentre il dollaro-yen si attesta a 138,46 (138,35). Il petrolio sale: il wti guadagna mezzo punto percentuale, raggiungendo 78,61 dollari al barile. Infine e' in calo il valore del gas: il contratto di gennaio si attesta a 134 euro al megawattora (-1,59%).

emi-

