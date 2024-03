Borsa Parigi: +7% Thales, conti 2023 oltre attese con portafoglio ordini record

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 mar - Thales svetta alla Borsa di Parigi dopo avere battuto le attese nel 2023. Il titolo del gruppo francese della difesa e delle tecnologie attorno alle 10 mette a segno un rialzo del 7% a 148 euro, il maggiore dell'indice Cac 40 (-0,3%) e tra i piu' alti dello Stoxx Europe 600. Thales, che fornisce radar civili e militari e sistemi di identita' digitale, ha annunciato un aumento dell'utile operativo a 2,13 miliardi (+10% reported e +11% rettificato), su vendite per 18,4 miliardi (+5% e +8%), grazie in particolare al rimbalzo del mercato aerospaziale civile. Il margine operativo si e' attestato all'11,6%, in crescita di 0,6 punti percentuali.

Secondo un consensus compilato dalla societa', gli analisti si aspettavano in media un utile operativo di 2,107 miliardi, su ricavi per 18,177 miliardi di euro. L'utile netto e' invece diminuito del 9% a 1,02 miliardi di euro a causa di un onere eccezionale di 349 milioni per la costituzione di una copertura assicurativa nell'ambito del regime pensionistico britannico, ha spiegato Thales in un comunicato stampa. Al netto di tali oneri, l'utile netto ammonta a 1,7 miliardi di euro, con un incremento del 14%, precisa Thales. Il cda ha proposto un dividendo di 3,40 euro per azione, pari a un pay out del 40% dell'utile netto rettificatio, in crescita del 16% sul 2022. I nuovi ordinativi nel 2023 sono stati pari a 23,1 miliardi di euro, in calo del 2% su base storica, ma in aumento dello 0,2% a livello organico, dopo essere stati sostenuti nel 2022 dal gigantesco ordine di 80 aerei da combattimento Rafale da parte degli Emirati Arabi Uniti. Gli analisti si aspettavano in media commesse per 20,65 miliardi.

A trainare gli ordini e' stata la difesa, che rappresenta la meta' del fatturato del gruppo e beneficia dell'aumento dei budget militari in tutto il mondo. In ripresa anche l'attivita' aeronautica, dopo l'impatto della pandemia. Dei 25 'grandi contratti' (oltre 100 milioni di euro) vinti da Thales nel 2023, 18 riguardano il settore della difesa e sette la divisione Aerospace, che riunisce l'aeronautica civile e le attivita' spaziali. Il portafoglio commesse a fine 2023 ha toccato 'il massimo storico' di 45,2 miliardi (+10% e +11%), ha sottolineato il gruppo. "Si tratta di un altro anno record per quasi tutti gli indicatori economici e riflette la buona salute del gruppo, il suo buon posizionamento sui mercati e il buon dinamismo dei mercati", ha commentato il Ceo Patrice Caine durante una conference call. Per il 2024, Thales prevede una crescita dei ricavi su base comparabile dal 4% al 6% per raggiungere un valore compreso tra 19,7 e 20,1 miliardi di euro. Il gruppo punta a un margine operativo compreso tra l'11,7% e il 12% e si aspetta che i nuovi ordini continueranno a superare i ricavi.

La societa' ha inoltre affermato che tagliera' circa 1.300 posti di lavoro presso Thales Alenia Space (inclusi 1.000 in Francia), che saranno ridistribuiti all'interno del gruppo, "senza uscite forzate". Il "piano di adattamento" deriva da una "domanda strutturalmente piu' debole" nel settore delle telecomunicazioni commerciali. Il ceo Caine ha affermato che la decisione arriva in un momento in cui il mercato dei grandi satelliti in orbita geostazionaria, che prima rappresentava una ventina di satelliti all'anno, ora ne conta solo una decina. Secondo gli analisti di Citi, i forti ordini per l'anno scorso registrati da Thales fanno ben sperare per le prospettive di crescita della societa' francese. In particolare - precisano - il settore difesa e sicurezza ha contribuito al totale delle commesse con 14,14 miliardi di euro. Per gli analisti di Bernstein 'i risultati del secondo semestre di Thales sono stati forti in tutti i settori". Il fatturato di 9,7 miliardi di euro ha superato del 2,7% il consenso, l'Ebit di 1,1 miliardi e' stato superiore del 2,2% e il free cash flow totale di 1,9 miliardi di euro ha superato di gran lunga le previsioni di 1,5 miliardi di euro.

La crescita organica totale e' stata del 9% nel quarto trimestre, rispetto al 7% del terzo, trainata dall'Aerospazio, in rialzo del 14%, e dalla Difesa e Sicurezza, del 10%, mentre l'Identita' Digitale e la Sicurezza sono scese del 3%. Per quanto riguarda il settore aerospaziale, l'avionica ha continuato a registrare buoni risultati, mentre lo spazio rimane difficile da gestire, con una crescita piatta delle vendite e una redditivita' in pareggio per l'anno.

