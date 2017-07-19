Borsa: Nexi +1,6% dopo l'acquisto dei Pos della Popolare di Sondrio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - L'acquisto dei Pos della Banca Popolare di Sondrio sostiene Nexi a Piazza Affari. I titoli della societa' dei pagamenti guadagnano l'1,63% a 4,19 euro mettendo a segno una delle migliori prestazioni del listino milanese. La vigilia di Natale l'istituto valtellinese ha annunciato di aver 'sottoscritto un accordo con Nexi per la cessione del ramo d'azienda relativo alle attivita' di merchant acquiring'. Allo stesso tempo la Popolare di Sondrio ha anche ceduto a Nexi la 'partecipazione di minoranza detenuta in Nexi Payments'. I termini economici dell'operazione non sono stati resi noti ma secondo gli analisti di Equita 'in base a indicazioni passate sia di Nexi che della Popolare di Sondrio la valutazione' delle attivita' di merchant acquiring 'dovrebbe essere fino a un massimo di 100 milioni' 'Stimiamo un impatto low-single-digit per Nexi sia a livello di ebitda che di utile per azione adjusted (circa +1% nel periodo 2026-2027), con un impatto non materiale sulla leva', rilevano gli esperti, che definiscono 'molto marginale' anche l'impatto dell'acquisizione della quota in Nexi Payments. 'Ricordiamo che la strategia di Nexi include la possibilita' di deal bolt-on per consolidare segmenti di mercati gia' coperti, con impatti limitati in termini di cash-out, senza pregiudicare significativamente la politica di remunerazione e il percorso di deleverage', sottolinea Equita, che giudica 'positivamente' il deal con la Sondrio 'in un contesto competitivo sempre piu' complesso'. 'Pur trattandosi di un'operazione attesa e non trasformativa - confermano da Intermonte - l'accordo contribuisce a consolidare le quote di mercato nel merchant acquiring domestico e conferma il ruolo di Nexi come piattaforma di riferimento per le banche italiane'. In una recente intervista a Repubblica, intanto, l'a.d. di Worldline, Pierre-Antoine Vacheron, ha escluso operazioni di M&A nel breve e medio termine, chiudendo quindi anche la porta a eventuali fusioni con Nexi.

