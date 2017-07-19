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            Borsa: Milano ricuce perdite guerra, +0,6% a nuovo top dal 2000 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +0,64%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi e' salita dello 0,17%, Amsterdam dello 0,51% e Madrid dello 0,55%. Sulla parita' Londra (-0,03%) e Francoforte (-0,01%). Sul finale di giornata l'umore degli investitori e' stato parzialmente guastato da un altro dato macroeconomico proveniente dagli Stati Uniti: la fiducia dei consumatori calcolata dall'Universita' del Michigan, scesa ai minimi storici. Tra i titoli del Ftse Mib, gli acquisti hanno premiato anche Stellantis (+2,59%), UniCredit (+2,44%), Mediobanca (+2,29%), nel giorno dell'80esimo compleanno di Piazzetta Cuccia, Mps (+1,84%), Bper (+1,37%) e Banca Mediolanum (+1,31%). Vendite invece su Saipem (-1,31%), Amplifon (-1,01%), Generali (-0,91%), Tenaris (-0,86%), Tim (-0,53%) e Italagas (-0,38%).

            Nel resto del listino si sono messe in evidenza Ops Ecom (+25,85%), Comer Industries (+17,36%), Alerion (+7,02&) e la Ss Lazio (+6,5%). Male invece Ops Italia (-19,49%), Gas Plus (-11,17%) e Ops Retail (-11,11%).

            Ppa-

            (RADIOCOR) 10-04-26 18:18:18 (0529) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 8,08 +1,84 17.36.04 7,911 8,167 7,964
            Stellantis 6,891 +2,59 17.37.58 6,726 6,941 6,76
            Amplifon 9,196 -1,01 17.35.00 9,196 9,48 9,30
            Banca Mediolanum 18,54 +1,31 17.39.10 18,36 18,62 18,465
            Tenaris 25,46 -0,86 17.39.10 25,12 25,47 25,30
            Generali 35,90 -0,91 17.35.07 35,90 36,40 36,34
            Comer Industries 46,70 +7,36 17.29.11 42,60 46,70 43,10
            Saipem 4,133 -1,31 17.35.16 4,105 4,22 4,162
            Unicredit 68,52 +2,44 17.39.10 66,34 68,89 67,50
            Mediobanca 18,075 +2,29 17.35.21 17,65 18,20 17,74
            Alerion 24,40 +7,02 17.35.18 22,95 24,80 23,00
            Bper Banca 12,28 +1,37 17.39.31 12,094 12,336 12,182


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