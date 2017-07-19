Borsa: Milano ricuce perdite guerra, +0,6% a nuovo top dal 2000 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +0,64%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi e' salita dello 0,17%, Amsterdam dello 0,51% e Madrid dello 0,55%. Sulla parita' Londra (-0,03%) e Francoforte (-0,01%). Sul finale di giornata l'umore degli investitori e' stato parzialmente guastato da un altro dato macroeconomico proveniente dagli Stati Uniti: la fiducia dei consumatori calcolata dall'Universita' del Michigan, scesa ai minimi storici. Tra i titoli del Ftse Mib, gli acquisti hanno premiato anche Stellantis (+2,59%), UniCredit (+2,44%), Mediobanca (+2,29%), nel giorno dell'80esimo compleanno di Piazzetta Cuccia, Mps (+1,84%), Bper (+1,37%) e Banca Mediolanum (+1,31%). Vendite invece su Saipem (-1,31%), Amplifon (-1,01%), Generali (-0,91%), Tenaris (-0,86%), Tim (-0,53%) e Italagas (-0,38%).

Nel resto del listino si sono messe in evidenza Ops Ecom (+25,85%), Comer Industries (+17,36%), Alerion (+7,02&) e la Ss Lazio (+6,5%). Male invece Ops Italia (-19,49%), Gas Plus (-11,17%) e Ops Retail (-11,11%).

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(RADIOCOR) 10-04-26 18:18:18 (0529) 5 NNNN