Borsa: Milano ricuce perdite guerra, +0,6% a nuovo top dal 2000 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +0,64%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi e' salita dello 0,17%, Amsterdam dello 0,51% e Madrid dello 0,55%. Sulla parita' Londra (-0,03%) e Francoforte (-0,01%). Sul finale di giornata l'umore degli investitori e' stato parzialmente guastato da un altro dato macroeconomico proveniente dagli Stati Uniti: la fiducia dei consumatori calcolata dall'Universita' del Michigan, scesa ai minimi storici. Tra i titoli del Ftse Mib, gli acquisti hanno premiato anche Stellantis (+2,59%), UniCredit (+2,44%), Mediobanca (+2,29%), nel giorno dell'80esimo compleanno di Piazzetta Cuccia, Mps (+1,84%), Bper (+1,37%) e Banca Mediolanum (+1,31%). Vendite invece su Saipem (-1,31%), Amplifon (-1,01%), Generali (-0,91%), Tenaris (-0,86%), Tim (-0,53%) e Italagas (-0,38%).
Nel resto del listino si sono messe in evidenza Ops Ecom (+25,85%), Comer Industries (+17,36%), Alerion (+7,02&) e la Ss Lazio (+6,5%). Male invece Ops Italia (-19,49%), Gas Plus (-11,17%) e Ops Retail (-11,11%).
Ppa-
(RADIOCOR) 10-04-26 18:18:18 (0529) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|8,08
|+1,84
|17.36.04
|7,911
|8,167
|7,964
|Stellantis
|6,891
|+2,59
|17.37.58
|6,726
|6,941
|6,76
|Amplifon
|9,196
|-1,01
|17.35.00
|9,196
|9,48
|9,30
|Banca Mediolanum
|18,54
|+1,31
|17.39.10
|18,36
|18,62
|18,465
|Tenaris
|25,46
|-0,86
|17.39.10
|25,12
|25,47
|25,30
|Generali
|35,90
|-0,91
|17.35.07
|35,90
|36,40
|36,34
|Comer Industries
|46,70
|+7,36
|17.29.11
|42,60
|46,70
|43,10
|Saipem
|4,133
|-1,31
|17.35.16
|4,105
|4,22
|4,162
|Unicredit
|68,52
|+2,44
|17.39.10
|66,34
|68,89
|67,50
|Mediobanca
|18,075
|+2,29
|17.35.21
|17,65
|18,20
|17,74
|Alerion
|24,40
|+7,02
|17.35.18
|22,95
|24,80
|23,00
|Bper Banca
|12,28
|+1,37
|17.39.31
|12,094
|12,336
|12,182
Tag
- Assicurazioni Generali
- Borsa Parigi
- Attività Manifatturiere
- Prodotti In Metallo E Lavorazione
- Mezzi Di Trasporto
- Autoveicoli Rimorchi E Semirimorchi
- Costruzioni
- Attivita Immobiliari Altre Attivita Imprenditoriali
- Attivita Immobiliari
- Macchine E Apparecchiature Elettriche Ottiche
- App. Medicali Precisione Strum. Ottici Orologi
- Assicurazioni E Fondi Pensione
- Europa
- Olanda
- Provincie Noord Holland
- Amsterdam
- Asia
- Maldive
- Maale
- Male
- Italia
- Lombardia
- Provincia Di Milano
- Comune Di Milano
- Milano
- Alerion
- Amplifon