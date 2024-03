Borsa Londra: -7% Reckitt Benckiser, filiale Usa condannata a 60 mln $ risarcimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Reckitt Benckiser in pesante calo alla Borsa di Londra, dopo che la filiale statunitense Mead Johnson e' stata condannata a versare 60 milioni di dollari alla madre di un neonato prematuro deceduto per una malattia intestinale dopo essere stato nutrito con un latte artificiale prodotto dalla societa'. Il titolo del gruppo britannico attorno alle 13 accusa una flessione del 7% a 4.884 pence, la piu' ampia dell'indice Ftse 100 (+0,2%) e tra le peggiori anche dello Stoxx Europe 600. La giuria del tribunale statale dell'Illinois, nella contea di St Clair, ha ritenuto che Mead Johnson si sia mostrata negligente e non abbia avvertito del rischio di enterocolite necrosante (Enc). Si tratta di una malattia che provoca la necrosi dei tessuti intestinali e colpisce principalmente i neonati prematuri, con un tasso di mortalita' che puo' arrivare al 40%. Il verdetto riguarda il primo processo sui rischi e i danni del latte maternizzato, ma si stima che siano centinaia le azioni legali avviate contro societa' di questo settore. 'Il verdetto conferma quello che Mead Johnson sa da anni: le preparazioni per neonati a base di latte di mucca provocano l'Enc nei prematuri, spesso con conseguenze fatali', ha dichiarato Ben Whiting, l'avvocato di Jasmine Watson, la querelante. Il risarcimento riguarda sia la perdita e il dolore per il lutto della madre, sia il dolore causato al neonato, hanno spiegato i giudici. Mead Johnson in un comunicato si e' detta delusa della sentenza e ha annunciato che fara' appello. 'Restiamo convinti che le asserzioni degli avvocati della querelante in questo caso non sono sostenute ne' dalla scienza, ne' dagli esperti della comunita' medica', ha dichiarato la societa'.

Gli-col

(RADIOCOR) 15-03-24 13:03:25 (0303)FOOD 5 NNNN