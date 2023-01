Borsa: future negativi, attesa per la riapertura di Wall Street

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Si profila un avvio in calo per le Borse europee dopo la volata della vigilia, primo giorno di contrattazione del 2023.

L'entusiasmo di ieri ha fatto posto ai dubbi sull'andamento del 2023, che sono ancora tutti presenti: dall'andamento dell'economia, prevista in frenata, alle mosse delle banche centrali, che per combattere l'inflazione dovrebbero alzare ancora il costo del denaro, fino agli effetti della guerra in Ucraina. Gli investitori attendono anche le indicazioni da Wall Street, che ieri e' rimasta chiusa per festivita', cosi' come Londra e Tokyo. E a proposito della piazza giapponese, questa rimane ancora ferma. Sono positive le borse cinesi.

Salgono anche i future americani e quello londinese. Il future sull'Eurostoxx, invece, cede lo 0,7%, quello sul Ftse Mib lo 0,23%. Sul fronte macro, la Germania annuncera' il dato sull'andamento della disoccupazione e su quello dei prezzi. In Cina, invece, Caixin ha annunciato che l'attivita' manifatturiera e' peggiorata a dicembre, con l'indice che si e' portato a 49 punti dai 49,4 del mese precedente. Si tratta del quinto peggioramento consecutivo.

A Piazza Affari gli occhi saranno ancora puntati su Stellantis, dopo che ieri le azioni hanno vantato un rialzo del 2,9%. A mercati chiusi e' stato annunciato che le immatricolazioni del gruppo in Italia sono aumentate a dicembre del +3,49%. Hanno pero' fatto peggio del mercato, che e' migliorato del 20,99%. Rimarra' sotto i riflettori anche Banca Mps, ieri balzata in avanti di oltre il 6%, dopo le rassicurazioni dell'istituto sulla continuita' aziendale.

Rassicurazioni che hanno alimentato la speculazioni su imminenti operazioni straordinarie.

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0653 dollari (1,0663 ieri in chiusura) e 138,44 yen (139,37). Il cross dollaro/yen si e' portato a 129,94 da 130,69, risentendo delle ipotesi che la Banca centrale del Giappone possa effettuare passi per abbandonare la politica monetaria ultra-espansiva, dopo la decisione di dicembre di portare il limite di tolleranza dei titoli di stato a dieci anni allo 0,5% dal precedente 0,25%.

E' fermo il valore del gas dopo I cali delle ultime sedute: il future di febbraio si attesta a 76,7 euro al megawattora (-0,3%). E' in lieve rialzo il valore del greggio: il wti si attesta a 80,48 dollari al barile, in progresso dello 0,27%.

