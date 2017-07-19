Borsa Francoforte: -5% Deutz, aumento capitale 'lampo' per acquisizione Sobek (droni)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Deutz ritraccia alla Borsa di Francoforte, dopo il collocamento presso investitori istituzionali di azioni per finanziare l'acquisizione di Sobek, annunciata il 2 settembre. Il titolo dell'azienda tedesca specializzata nella produzione di motori industriali attorno alla meta' seduta e' in calo del 5,5% a 9,39 euro, al di sotto del prezzo dell'operazione.

Ieri la quotazione e' salita al massimo dal 2007 di 9,945 euro, chiudendo in progresso del 4%. Dall'inizio dell'anno, il rialzo e' superiore al 130%. Come indica un comunicato, 'Deutz ha collocato con successo circa 13,9 milioni di nuove azioni presso investitori istituzionali attraverso un aumento di capitale, generando un ricavato lordo di circa 131,1 milioni di euro', al prezzo unitario di 9,45 euro. La societa' 'utilizzera' il ricavato netto dell'aumento di capitale per finanziare la recente acquisizione del Gruppo Sobek al fine di disporre di flessibilita' per un'ulteriore crescita inorganica futura', precisa Deutz. A seguito del collocamento delle nuove azioni, il capitale sociale della societa' aumenta del 10%. "Con la nostra strategia 'Dual+', stiamo ampliando il portafoglio Deutz e riducendo la dipendenza dalla domanda ciclica di motori a combustione.

Continueremo a rafforzare il nostro business motori, ma ci stiamo anche aprendo a nuovi mercati. L'elevata domanda da parte degli investitori dimostra che i mercati dei capitali supportano la nostra strategia", ha dichiarato il cfo della societa' tedesca, Oliver Neu. Al momento dell'annuncio dell'acquisizione Sobek, azienda specializzata in motori per droni, il gruppo Deutz ha lasciato capire che intendeva procedere a un'operazione di finanziamento. Con l'espansione delle sue attivita' nel settore della difesa, l'amministratore delegato Sebastian Schulte sta perseguendo una strategia volta a ridurre la dipendenza di Deutz dal settore ciclico dei motori a combustione. Fondata nel 1864 a Colonia, dove ha tuttora sede, Deutz si presenta come "la piu' antica azienda produttrice di motori al mondo" e sottolinea la sua evoluzione "negli ultimi anni da produttore di motori convenzionali a fornitore di sistemi per soluzioni innovative e sostenibili per la mobilita' e l'energia". I prodotti Deutz sono utilizzate "in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui macchine edili, macchine agricole, attrezzature per la movimentazione di materiali come carrelli elevatori e piattaforme di sollevamento, attrezzature fisse come gruppi elettrogeni e veicoli commerciali e ferroviari".

Gli-col

