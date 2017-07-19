Borsa: focus su banche, no di Bruxelles a Golden Power puo' riaccendere risiko

In testa Bp Sondrio (+0,95), Isp (+0,8%) e UniCredit (+0,7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Risiko bancario ancora sotto i riflettori a Piazza Affari, dove nelle prime battute il sottoindice del settore e' in rialzo di oltre mezzo punto percentuale, trainato dalla Popolare di Sondrio (+0,9% dopo che la Bce ha rivisto i requisiti Srep a seguito della fusione con Bper, +0,4%) e Intesa Sanpaolo (+0,8%).

L'attenzione degli operatori e' sulle partite chiave aperte in questa fase, dai colloqui Abi-Mef per il 'contributo' degli istituti alla manovra finanziaria, passando per le indiscrezioni su Banco Bpm (+0,4%) e Credit Agricole Italia e, soprattutto, quelle su Bruxelles che potrebbe chiedere al governo Meloni di accantonare il decreto 'golden power'. E' la legge che con i suoi 'paletti' ha segnato il destino della tentata scalata di UniCredit (+0,7%) a Piazza Meda. E se le indiscrezioni venissero confermate, la banca di Gae Aulenti, almeno in teoria, avrebbe margini piu' ampi per tornare all'assalto. Ma la presa di posizione della Ue potrebbe impattare anche sull'altra grande scommessa messa in campo dal ceo Andrea Orcel, quella di Commerzbank (+1% a Francoforte), dove la politica tedesca si e' messa di traverso. Il mercato poi guarda a Mps, oggi piatta, alla luce della frenata del ceo Luigi Lovaglio sul delisting di Mediobanca (ancora giu' a -0,4%) e il destino della quota (il 13%) in Generali (+0,2%).

Gli analisti di Equita, in ogni caso, predicano prudenza: 'Qualora confermata, la decisione della Commissione potrebbe rappresentare un passaggio significativo a sostegno del processo di consolidamento bancario europeo, in particolare a livello transfrontaliero, limitando i poteri formali dei governi nazionali di ostacolare operazioni di integrazione', ma questo non vuol dire, in automatico, sbloccare alcuni dossier intricati. Se da un lato, infatti, il broker ritiene 'al momento, poco probabile che UniCredit possa tornare a considerare un'operazione su Banco Bpm', dall'altro lato, 'in assenza di vincoli legati al golden power, Credit Agricole potrebbe teoricamente beneficiare di una maggiore flessibilita' nel definire un'eventuale operazione con Banco Bpm che le consenta di detenere una partecipazione rilevante nella banca'.

Infine, per Equita la decisione di Bruxelles potrebbe comportare 'una moral suasion anche nei confronti del governo tedesco per ammorbidire la propria posizione su una potenziale operazione' tra Gae Aulenti e Commerz (UniCredit ha indicato che salira' entro fine anno al 29% dell'istituto tedesco, attualmente e' al 26%). Nell'attesa, gli acquisti degli investitori continuano a premiare i titoli del comparto del credito, aspettando che parta la seconda ondata del risiko.

