Borsa: Europa verso avvio positivo in vista trimestrali, occhi su banche centrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - All'indomani di una seduta positiva, con i tecnologici che hanno dato la spinta ai listini a partire da Wall Street, le Borse del Vecchio Continente puntano a un'apertura in ulteriore miglioramento. Gli investitori sono focalizzati sulla stagione delle trimestrali, al via anche in Italia mentre negli Stati Uniti e' gia' nel vivo, e attendono indicazioni dalle banche centrali che, la prossima settimana, annunceranno le nuove decisioni sui tassi di interesse. Anche se per il momento mancano le conferme, c'e' la speranza che Fed e Bce sposino una politica meno aggressiva, in un contesto in cui la frenata dell'economia globale potrebbe essere piu' contenuta del previsto. Cosi', in scia al buon andamento delle Piazze asiatiche (Tokyo ha chiuso a +1,46%) e in attesa dei dati Pmi europei, i future dell'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,11%, quelli del Ftse Mib di Milano dello 0,2%, quelli dell'Aex di Amsterdam dello 0,16%. Sulla parita' i future del Ftse 100 di Londra e del Dax 40 di Francoforte, dopo il calo della fiducia dei consumatori tedeschi (-33,9 punti a febbraio, da -37,6). Piu' indietro i future del Cac 40 di Parigi (-0,07%). Poco mossi i prezzi del petrolio, con gli occhi sulla domanda cinese, che appare in recupero dopo la fine della politica restrittiva contro il Covid: i future marzo del Wti salgono dello 0,10% a 81,7 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza cedono lo 0,07% a 88,11 dollari. In calo del 9% a 60 euro al megawattora i prezzi del gas naturale, dopo avere segnato una prima posizione a 59,7 euro. Sul valutario l'euro si conferma vicino a 1,09 sul biglietto verde e vale 1,089 dollari (da 1,0826 ieri).

L'euro/dollaro e' a 141,609 e il dollaro/yen a 130,09.

Ars

