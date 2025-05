Borsa: Europa tiene con calo inflazione Usa, Milano (+0,2%) al traino delle utility -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mag - Restano sotto osservazione le banche, con Mediobanca sulla parita' (+0,05%) in vista dell'assemblea del 16 giugno sull'Ops volontaria totalitaria su Banca Generali (-0,4%). Debole anche Mps (-0,08%) mentre chiude in territorio positivo Bper (+0,96%) all'indomani del via libera del cda all'aumento di capitale al servizio dell'Ops su Popolare di Sondrio (+0,69%) e dei chiarimenti - sollecitati dall'istituto valtellinese - su alcune prescrizioni imposte dalla Bce. Unicredit (+0,18%), in attesa della prima udienza (il prossimo 4 giugno) del Tar del Lazio sul ricorso dell'istituto guidato da Andrea Orcel contro il provvedimento del Governo sul golden power nell'ambito dell'ops promossa su Banco Bpm (-0,1%).

La regina di seduta e' Italgas (+2,63%) dopo che l'azionista Snam (al 13,5%) ha finalizzato un Accelerated Bookbuild su una parte dei diritti nell'ambito dell'aumento di capitale di Italgas finalizzato all'integrazione di 2i Rete Gas. Il cash-in verra' utilizzato da Snam per partecipare all'aumento del gruppo guidato da Paolo Gallo, esercitando la restante parte dei diritti pari a circa 25,9 milioni. Gli analisti di Equita stimano che a valle della conclusione dell'aumento di capitale per l'intero ammontare, la quota di Snam in Italgas sara' di poco superiore all'11%. In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, Gallo ha confermato che la fusione con 2i Rete Gas sara' operativa da luglio, rispettando di fatto la tempistica annunciata al mercato.

Acquisti su Campari (+1,16%) che beneficia di un articolo del Financial Times secondo cui i gruppi che operano nel settore della birra, del vino e dei superalcolici stanno elaborando nuove strategie per contrastare l'inasprimento della politica sanitaria pubblica contro l'alcol, tra cui la promozione dei benefici sociali del bere e la contestazione delle ricerche sui rischi di un consumo moderato. Fuori dal paniere principale sale Webuild chiude in rialzo (+1,18%) con Fitch che ha alzato il rating a BB+ con outlook stabile.

