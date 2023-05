Borsa: Borsa: Europa limita i danni sul finale nel giorno della Bce, -0,6% Milano - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - La settimana chiave delle banche centrali ha visto quindi una Fed che ha confermato le attese ma ha aperto a una possibile pausa nella stretta, vista la situazione del settore bancario e dell'andamento dell'economia, con i rischi di recessione che potrebbero concretizzarsi nella seconda parte dell'anno.

Dal canto suo, la Bce ha tenuto conto dell'inflazione ancora troppo elevata e 'dell'evidenza che la politica monetaria sta avendo i primi effetti con inasprimento delle condizioni di finanziamento', trovando cosi' - dicono gli analisti di Mps Capital Services - una soluzione di compromesso'. Con le decisioni di oggi, 'lo schieramento delle colombe ha ottenuto un rialzo piu' contenuto da 25 pb dopo tre rialzi da 50 pb e lo schieramento dei falchi, lo stop ai reinvestimenti App'.

Durante la conferenza di Christine Lagarde, c'e' stato un rialzo dei rendimenti governativi, poi rientrato con l'apertura dei mercati americani e sulla scia del forte calo delle quotazioni dei titoli delle banche regionali. In chiusura, lo spread BTp/Bund e' salito a 192 punti con un rendimento stabile al 4,12%. Sull'azionario milanese, Leonardo (-5,8%, sui livelli di meta' febbraio) ha pagato i conti del primo trimestre, giudicati complessivamente positivi dai broker anche se in presenza di un margine ebita inferiore alle attese. In vetta al listino Ferrari (+4,7%) che ha battuto le attese del mercato in tutte le metriche: ricavi, Ebitda, Ebit e utile netto, con il margine Ebitda salito al 37,6%, un livello definito 'da record' dall'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna. Tra i titoli che si sono salvati, Diasorin (+1,86%), gli energetici con Erg (+1,3%, poco sotto la parita' Saipem, piu' debole Eni) e le utility con Terna (+0,9%), Snam e A2a sulla parita'. Ha tenuto Tim (+0,2%) nel giorno del cda chiamato a valutare le nuove offerte per la rete infrastrutturale.

