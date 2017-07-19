Borsa Amsterdam: Asml Holdings -2,5%, Cina accelera su sviluppo tecnologia Euv

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - Le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato sviluppato in Cina un prototipo di macchina per la litografia Euv - cuore della produzione dei chip piu' avanzati per AI e applicazioni militari, di cui Asml e' unico produttore al mondo - pesa sull'andamento di Asml Holdings alla Borsa di Amsterdam, dove il titolo del gruppo olandese cede il 2,5% e scambia a 885 euro. L'andamento ha influenzato in negativo anche buona parte del settore europeo, con Schneider Electric a Parigi giu' del 2,2% a circa 223 euro, e Be Semiconductor a -2,2% - a circa 230 euro per azione - sempre ad Amsterdam.

Secondo Reuters, in un laboratorio ad alta sicurezza di Shenzhen un team di scienziati cinesi avrebbe completato all'inizio del 2025 un prototipo funzionante di macchina Euv, sviluppato grazie al contributo di ex ingegneri Asml, che avrebbero fatto ingegneria inversa partendo dai macchinari da loro conosciuti. La macchina, che occuperebbe quasi un intero capannone industriale, sarebbe in fase di test e sarebbe in grado di generare la "luce ultravioletta estrema" richiesta nel processo di creazione dei chip, ma non avrebbe ancora prodotto chip funzionanti. L'obiettivo del governo cinese sarebbe arrivare a chip operativi entro il 2028, anche se fonti vicine al progetto indicano il 2030 come una scadenza piu' realistica.

La notizia e' rilevante per Asml perche' la societa' con sede a Veldhoven e' oggi l'unico produttore al mondo di macchine Euv, indispensabili per realizzare i semiconduttori piu' avanzati utilizzati da colossi come Nvidia e Amd, in una svolta che l'Occidente tenta di evitare da anni. Dal 2018, infatti, gli Stati Uniti hanno fatto pressione sui Paesi Bassi per bloccare le esportazioni di queste tecnologie verso Pechino, restrizioni poi rafforzate nel 2022 con controlli piu' ampi anche sulle macchine Duv, le versioni meno avanzate delle Euv.

imt

