Vendite diffuse in Borsa. Wall Street chiusa

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, in una seduta caratterizzata da volumi scarsi, orfane di Wall Street chiusa per la festività del Juneteenth.Oggi, come la vigilia, il focus degli investitori è sulle decisioni delle banche centrali, in particolare sulla Banca d'Inghilterra che, senza sorprese, ha deciso di mantenere i tassi d'interesse fermi al 4,25%, a causa di un''inflazione ancora alta in Regno Unito. La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha abbassato il tasso di 0,25 punti percentuali allo 0%, ribadendo la propria disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi. La Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha ridotto il costo del denaro dal 4,5% al 4,25%, affermando che le prospettive economiche sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del 2025. Ieri sera, la Fed ha mantenuto invariata la politica monetaria al 4,25-4,5%, come ampiamente previsto. Il dot plot segnala ancora due tagli di 25 punti base nel 2025 e le previsioni sul PIL sono state riviste al ribasso.Nel frattempo, i mercati continuano ad osservare attentamente il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,146. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.369,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,67%.Lo Spread peggiora, toccando i +95 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,34%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,21%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha perso l'1,22%, terminando la seduta a 41.346 punti.In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,3%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star (-1,45%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per Italgas , che avanza dello 0,65%.Piccoli passi in avanti per Terna , che segna un incremento marginale dello 0,61%.Giornata moderatamente positiva per ENI , che sale di un frazionale +0,58%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler , che ha chiuso a -3,53%. Telecom Italia scende del 3,49%.Calo deciso per Nexi , che segna un -3,09%.Sotto pressione Banco BPM , con un forte ribasso del 3,02%.Tra i Garofalo Health Care (+1,76%) e Moltiply Group (+0,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Maire , che ha chiuso a -3,60%.Soffre Technoprobe , che evidenzia una perdita del 3,44%.Preda dei venditori The Italian Sea Group , con un decremento del 3,14%.Si concentrano le vendite su TXT E-solutions , che soffre un calo del 3,11%.Tra ledi maggior peso:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,2%; preced. -0,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,2%)14:30: PhillyFed (atteso -1,2 punti; preced. -4 punti)16:00: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -15,2 punti).19-06-2025 18:02