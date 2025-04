Ucraina, banca centrale mantiene tassi invariati al 15,5%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha. Questa decisione contribuirà a preservare la sostenibilità del mercato valutario, a tenere sotto controllo le aspettative di inflazione e a ridurre gradualmente l'inflazione al target del 5% nell'orizzonte temporale della politica monetaria, si legge nello statement post-riunione."Considerato l'elevatonegli ultimi mesi, la banca nazionale ucraina risponderà in modo flessibile alle variazioni del rapporto tra rischi per la dinamica dei prezzi e aspettative di inflazione", viene sottolienato.Nei primi mesi dell'anno, la crescita dell'inflazione si è mantenuta piuttosto vicina alla traiettoria delle precedenti previsioni macroeconomiche, raggiungendo il 14,6% annuo a marzo. Tale dinamica è stata trainata dagli effetti residui dei, dagli ulteriori aumenti dei beni soggetti ad accise e dall'impatto di fattori sottostanti, in particolare l'aumento dei costi energetici e del lavoro per le imprese e la robusta domanda dei consumatori.La banca centrale haeconomica. Si prevede che l'economia ucraina crescerà del 3,1% nel 2025. In particolare, ciò sarà trainato da raccolti più abbondanti e da una minore carenza di energia elettrica, che, insieme agli ingenti ordini dell'industria della difesa, sosterranno la produzione industriale.Nel 2026 e nel 2027, laal 3,7%-3,9%, principalmente grazie all'aumento degli investimenti nella ricostruzione, alla ripresa della produzione e alla robusta domanda dei consumatori.17-04-2025 17:23