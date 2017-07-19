Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
SLB, quarto trimestre sopra le attese con spinta da asset ChampionX acquisiti
(Teleborsa) - SLB, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha comunicato che i ricavi del quarto trimestre 2025, pari a 9,75 miliardi di dollari, sono aumentati del 9% su base sequenziale e del 5% su base annua. L'utile per azione, pari a 0,55 dollari, è aumentato del 10% su base sequenziale ed è diminuito del 29% su base annua. L'utile per azione rettificato, pari a 0,78 dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 74 centesimi, secondo dati LSEG), è aumentato del 13% su base sequenziale ed è diminuito del 15% su base annua. L'utile netto attribuibile a SLB del quarto trimestre, pari a 824 milioni di dollari, è aumentato del 12% su base sequenziale ed è diminuito del 25% su base annua.
SLB ha acquisito ChampionX nel terzo trimestre del 2025. I risultati del quarto trimestre 2025 riflettono un intero trimestre di attività delle attività ChampionX acquisite, che hanno contribuito con 879 milioni di dollari di fatturato, 206 milioni di dollari di EBITDA rettificato e 155 milioni di dollari di utile operativo del segmento ante imposte. Escludendo l'impatto di questa acquisizione, il fatturato globale di SLB nel quarto trimestre 2025 è aumentato del 6% su base sequenziale e è diminuito del 4% su base annua.
I ricavi dell'intero anno, pari a 35,71 miliardi di dollari, sono diminuiti del 2% su base annua. L'utile per azione, pari a 2,35 dollari, è diminuito del 24% su base annua. L'utile per azione rettificato, pari a 2,93 dollari, è diminuito del 14%. L'utile netto annuo attribuibile a SLB, pari a 3,37 miliardi di dollari, è diminuito del 24% su base annua.
"I ricavi del quarto trimestre sono aumentati su base sequenziale in tutte e quattro le aree geografiche per la prima volta dal secondo trimestre del 2024, riflettendo la stabilizzazione dell'attività upstream globale - ha commentato il CEO Olivier Le Peuch - Abbiamo registrato una crescita dei ricavi sia in Nord America che nei mercati internazionali, ulteriormente supportata da un mese aggiuntivo di ricavi di ChampionX. Anche le solide vendite di prodotti e servizi digitali di fine anno in America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa subsahariana e Nord America offshore hanno contribuito a questa performance".
"Sebbene il 2025 abbia presentato un contesto difficile per il settore, con prezzi delle materie prime più bassi, incertezza geopolitica e un mercato petrolifero in eccesso di offerta, abbiamo continuato a rafforzare la resilienza del nostro portafoglio accelerando la nostra strategia - ha aggiunto - Ciò ha incluso una crescente attenzione alla produzione e al ripristino, una maggiore implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale e la rapida espansione della nostra attività di Data Center Solutions".
"Per l'intero anno, la riduzione della spesa upstream ha comportato un modesto calo dei ricavi e del margine EBITDA rettificato - ha spiegato il CEO - Ciononostante, abbiamo registrato una solida performance in termini di flusso di cassa, generando 6,5 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 4,1 miliardi di dollari di free cash flow, consentendoci di restituire 4 miliardi di dollari agli azionisti. L'aggiunta dell'attività di ChampionX e la crescita delle attività Digital e Data Center Solutions hanno compensato in gran parte il notevole calo dei ricavi in ??Arabia Saudita, Messico e nell'Africa subsahariana".
(Teleborsa) 23-01-2026 13:32
