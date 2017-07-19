Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini in attesa del vertice sull'Ucraina

            News Image (Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europee, Piazza Affari compresa, con gli investitori concentrati sull'Ucraina. Dopo il meeting in Alaska, in cui il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a imporre la sua visione puntando a un accordo premiante per Mosca, il presidente statunitense Donald Trump incontrerà oggi a Washington il presidente ucraino Zelensky e i suoi alleati europei per definire una soluzione che tenga anche conto delle ragioni di Kiev.

            Dall'altra parte dell'Atlantico, la Fed sarà al centro dell'attenzione per tutta la settimana, con la pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio del FOMC. Giovedì e venerdì si terrà il Simposio della Fed a Jackson Hole. Il tema di quest'anno è "Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica". L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.

            Gli operatori scontano un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre (-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto

            Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,26%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,31%.

            Avanza di poco lo spread, che si porta a +86 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.

            Tra i listini europei sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,40%, piatta Londra, che tiene la parità, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,81%.

            Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 45.106 punti.

            Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,28%).

            Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento del 2,74%.

            Seduta senza slancio per Nexi, che riflette un moderato aumento dell'1,45%.

            Piccolo passo in avanti per Campari, che mostra un progresso dell'1,38%.

            Composta Telecom Italia, che cresce di un modesto +1,22%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -1,32%.

            Deludente Banca Popolare di Sondrio, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

            Fiacca Unicredit, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.

            Discesa modesta per Buzzi, che cede un piccolo -1,09%.

            In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Alerion Clean Power (+7,16%), Juventus (+4,76%), Fincantieri (+2,77%) e WIIT (+2,38%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -1,79%.

            Seduta negativa per Banco di Desio e della Brianza, che mostra una perdita dell'1,72%.

            Pensosa Ariston Holding, con un calo frazionale dell'1,41%.

            Tentenna Caltagirone SpA, con un modesto ribasso dell'1,39%.

            (Teleborsa) 18-08-2025 13:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fincantieri 18,24 +2,93 13.39.06 17,83 18,54 17,91
            Nexi 5,462 +1,71 13.39.22 5,39 5,56 5,396
            Ariston Holding 4,622 -1,32 13.35.15 4,60 4,706 4,70
            Gvs 4,69 -1,47 13.39.08 4,60 4,92 4,92
            Campari 6,588 +1,20 13.37.20 6,546 6,628 6,55
            Juventus Fc 3,082 +4,83 13.39.47 2,946 3,112 2,946
            Unicredit 68,19 -1,10 13.38.47 67,96 69,07 69,00
            Caltagirone 7,08 -1,39 12.03.59 7,08 7,18 7,14
            Leonardo 49,19 +2,91 13.39.17 47,78 49,35 48,07
            Banca Monte Paschi Siena 8,113 -0,95 13.39.35 8,044 8,259 8,259
            Bca Pop Sondrio 12,475 -1,27 13.33.47 12,425 12,70 12,70
            Buzzi 43,58 -1,18 13.39.18 43,10 44,26 44,20
            Bco Desio Brianza 7,48 -0,93 13.27.00 7,39 7,65 7,65
            Wiit 18,06 +2,27 13.23.46 17,74 18,48 18,48
            Telecom Italia 0,4662 +1,61 13.39.44 0,4565 0,4674 0,4607
            Alerion 19,90 +9,58 13.39.40 18,18 20,60 18,20


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.