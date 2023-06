Sesa acquisisce InformEtica per crescere nella consulenza applicativa e negli ERP

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sesa , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, società con sede a Verona ed operatore di riferimento nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, con ricavi annuali per circa 6 milioni di euro, EBITDA margin pari al 10% e 40 risorse umane. L'operazione, che fa seguito all'acquisizione del 15% del capitale realizzata 12 mesi fa, ed è stata realizzata tramite la società controllata totalitariaPer Sesa si tratta della, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record 2015-2022 di 55 operazioni. Come al solito, Sesa non ha divulgato i dettagli finanziari della partnership societaria, che è stata realizzata "sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo".InformEtica, acquisita da Var Group tramite la controllata Var One, player di riferimento europeo nel mondo Sap Business One, contribuisce alla formazione di unsia su piattaforme internazionali che proprietarie con circa 60 milioni di euro di ricavi e 300 risorse umane nel solo settore Sap ed oltre 250 milioni di euro di ricavi e 1.500 risorse a livello complessivo ERP e Vertical Applications."Completiamo un'ulteriore operazione di aggregazione industriale, integrando eccellenze sia sul piano territoriale che per il governo delle piattaforme tecnologiche con 40 nuove risorse, esperte e coese, che contribuiranno alla trasformazione digitale delle medie imprese italiane,- ha commentatodi Sesa - Continueremo a sostenere la crescita attraverso M&A industriali bolt-on ed investimenti in capitale umano, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".06-06-2023 08:49