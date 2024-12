RES ottiene da Banco BPM finanziamento da 10 milioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile (RES), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha ottenuto da Banco BPM un finanziamento pari a Euro 10 milioni a valere sulla realizzazione dell'impianto di riciclo chimico – tramite pirolisi – delle plastiche.Lacon 18 mesi di preammortamento è assistita da garanzia SACE Green (su Euro 8 milioni) e da Medio Credito Centrale (su Euro 2 milioni) all'80% e finanzia la realizzazione a Pettoranello del Molise (IS) della cosiddetta FASE II del progetto relativo alla realizzazione di un centro integrato di selezione spinta e riciclo delle plastiche finalizzato alla produzione di materie prime seconde e al recupero degli scarti di processo mediante trasformazione in olio pirolitico.In particolare, la linea di credito finanzia la realizzazione di un, come le frazioni di film poliolefinici, attraverso la pirolisi, ossia il processo di decomposizione termochimico degli scarti plastici. L'impianto avrà una capacità di trattamento di 20.000 tonnellate annue.Con l'attuazione di questo terzo impianto, su base tecnologica della multinazionale BlueAlp, presso il sito di Pettoranello del Molise, si realizzerà il completamento del primo centro totalmente integrato di recupero e trasformazione delle plastiche sia da riciclo meccanico che da riciclo chimico, tramite pirolisi, per essere utilizzate come materie prime vergini nelle industrie plastiche, chimiche e petrolchimiche.La Società, nelle more della formalizzazione del suddetto finanziamento, ha proseguito nell'implementazione del piano di sviluppo anticipando parte degli investimenti a Pettoranello del Molise, in modo da essere in linea con la tempistica della strategia societaria comunicata al mercato."Questa operazione ci permette di essere perfettamente allineati con gli sfidanti obiettivi di completare tutti gli investimenti su Pettoranello del Molise comunicati in IPO e, quindi, di entrare in produzione con l'impianto di pirolisi entro la prima metà del 2026 – dichiara Antonio Lucio Valerio, CEO di RES -. Questo progetto, in linea con la nostra vision aziendale di essere un solido e innovativo pure player del settore, –. posiziona RES tra le prime aziende a livello europeo per innovazione nel settore della gestione dei rifiuti e della circular economy. Un ringraziamento va sicuramente al Banco BPM che ci ha accompagnato sin dall'inizio in questo percorso di evoluzione del nostro piano industriale".16-12-2024 19:55