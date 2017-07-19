Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee
(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee, con vendite sui comparti industriali e healthcare. Sul fronte della politica monetaria, la Banca nazionale svizzera ha mantenuto il tasso di riferimento a zero, come da attese, avvertendo che i dazi imposti dagli USA hanno offuscato le prospettive dell'economia.
A Milano focus sulle banche, dopo che Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno ottenuto l'upgrade del rating da parte di Fitch, a seguito del miglioramento del debito sovrano italiano, mentre Banco BPM beneficia dell'avvio di copertura di Goldman Sachs con Buy. Bene Saipem, nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione con la norvegese Subsea 7, e dopo che UBS ha avviato la copertura con Buy. Male Brunello Cucinelli, dopo nuove accuse di Morpheus Research, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gesitone del marchio. La società ha confermato "con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo"
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,169. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,16%) si attesta su 64,24 dollari per barile.
Lo Spread peggiora, toccando i +91 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,60%.
Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,78%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,24%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,57%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 44.846 punti.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-1,06%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star (-1,26%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buoni spunti su Saipem, che mostra un ampio vantaggio dell'1,96%.
Piccoli passi in avanti per Telecom Italia, che segna un incremento marginale dell'1,18%.
Giornata moderatamente positiva per Terna, che sale di un frazionale +1,04%.
Seduta senza slancio per Banco BPM, che riflette un moderato aumento dello 0,83%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -4,95%.
Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso del 3,15%.
Soffre Interpump, che evidenzia una perdita del 2,58%.
Preda dei venditori Buzzi, con un decremento del 2,38%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+1,93%), CIR (+1,72%), WIIT (+1,47%) e Avio (+0,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -4,25%.
Si concentrano le vendite su Piaggio, che soffre un calo del 3,69%.
Vendite su Cementir, che registra un ribasso del 3,35%.
Seduta negativa per Safilo, che mostra una perdita del 3,27%.
(Teleborsa) 25-09-2025 16:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Avio
|47,65
|+1,28
|16.29.29
|46,80
|48,10
|47,25
|Gvs
|4,71
|-4,66
|16.23.04
|4,70
|5,09
|5,09
|Interpump Group
|38,62
|-2,23
|16.28.13
|38,36
|39,62
|39,50
|Cementir Holding
|13,84
|-3,35
|16.28.57
|13,72
|14,50
|14,50
|Terna
|8,516
|+0,92
|16.29.11
|8,414
|8,532
|8,452
|Unicredit
|64,43
|+0,19
|16.29.50
|63,85
|64,57
|64,16
|Prysmian
|80,70
|-2,91
|16.29.50
|80,02
|83,04
|82,94
|Brunello Cucinelli
|92,90
|-9,67
|16.27.56
|87,70
|103,30
|102,90
|Cembre
|53,00
|+2,12
|16.26.11
|51,60
|53,00
|52,00
|Buzzi
|46,78
|-2,46
|16.28.51
|45,56
|47,74
|47,60
|Wiit
|19,66
|+2,93
|16.28.09
|19,20
|20,15
|19,30
|Telecom Italia
|0,4342
|+0,88
|16.29.43
|0,4282
|0,4417
|0,43
|Piaggio
|1,925
|-3,94
|16.29.41
|1,925
|2,01
|2,00
|Saipem
|2,438
|+1,80
|16.29.13
|2,408
|2,466
|2,437
|Intesa Sanpaolo
|5,416
|-0,02
|16.29.14
|5,363
|5,425
|5,378
|Safilo Group
|1,544
|-3,02
|16.27.49
|1,522
|1,60
|1,60
|Banco Bpm
|12,74
|+0,99
|16.29.52
|12,57
|12,85
|12,785
|Cir
|0,647
|+1,41
|16.21.34
|0,64
|0,652
|0,652