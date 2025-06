Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa con le banche

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, grazie in particolare alle banche. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'. Gli investitori appaiono meno preoccupati dagli sviluppi in Medio Oriente: venerdì Israele ha attaccato alcuni siti militari iraniani scatenando una rappresaglia armata che sta proseguendo anche oggi.Sul, in Italia la lettura finale dell'inflazione armonizzata di maggio ha comportato una revisione al ribasso delle variazioni, con quella congiunturale passata da +0,1% a -0,1% e quella tendenziale da +1,9% a +1,7%. La correzione è stata indotta principalmente dai beni alimentari non lavorati. Negli Stati Uniti, a giugno l'indice regionale di fiducia Manifatturiera NY Empire ha sorpreso nettamente al ribasso, scendendo a -16 da -9,2 (il consenso era pari a -6,3).Sul, Joachim Nagel (BCE) ha affermato che la banca centrale non deve vincolarsi né a una pausa né a un nuovo taglio dei tassi in settembre, ripetendo che le scelte dell'istituto saranno prese riunione per riunione.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,41%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,95 dollari per barile, con un ribasso del 2,78%.Lo Spread migliora, toccando i +87 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,37%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,54%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,34%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%.Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,03%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 42.294 punti.In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,4%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+1,05%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata Prysmian , che segna un forte rialzo del 3,12%. Unicredit avanza del 2,92%.Si muove in territorio positivo Buzzi , mostrando un incremento del 2,72%.Denaro su Telecom Italia , che registra un rialzo del 2,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A , che prosegue le contrattazioni a -1,19%.Discesa modesta per Terna , che cede un piccolo -0,94%.Pensosa Inwit , con un calo frazionale dello 0,69%.Tentenna Hera , con un modesto ribasso dello 0,65%.di Milano, Sanlorenzo (+3,47%), Technoprobe (+2,98%), The Italian Sea Group (+2,84%) e Ferragamo (+2,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali , che prosegue le contrattazioni a -2,76%.Si concentrano le vendite su Intercos , che soffre un calo del 2,30%.Giornata fiacca per Philogen , che segna un calo dell'1,11%.Piccola perdita per Comer Industries , che scambia con un -0,96%.16-06-2025 16:00