Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente con shock dazi

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Al rosso della mattina, con dazi tra il 15% e il 50% che entreranno in vigore dal 7 agosto per decine di Paesi (l'UE ha visto la conferma dell'aliquota al 15%, anche se restano negoziati per la versione finale dell'accordo politico raggiunto domenica scorsa), si sono aggiunte nel pomeriggio le cattive notizie sull'economia statunitense nel pomeriggio: negli Stati Uniti il report sull'occupazione di luglio ha mostrato un brusco raffreddamento del processo di creazione di posti di lavoro, con i nuovi occupati non agricoli che si sono attestati a 73 mila (contro 104 mila attesi) e una significativa revisione al ribasso del dato di giugno (passato a 14 mila da 147 mila, in parte a causa di posti pubblici meno numerosi).Sempre sul fronte macroeconomico, a luglio nell'eurozona l'inflazione flash headline ha registrato, come a giugno (e rispetto a +1,9% previsto), una variazione annua di +2% (l'indice è risultato invece invariato su base mensile, contro attese di ribasso pari a -0,1%), mentre il dato flash core ha segnato un incremento annuo di +2,3% (come previsto e precedente).L'continua gli scambi a 1,156 Euro / Dollaro USA, con un aumento dell'1,19%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,79%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,45 dollari per barile, con un ribasso del 2,76%.Torna a salire lo spread , attestandosi a +83 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,43%.pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,70%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.A Milano, forte calo del FTSE MIB (-2,55%), che ha toccato 39.943 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share è crollato del 2,47%, scendendo fino a 42.436 punti.Depresso il FTSE Italia Mid Cap (-1,58%); con analoga direzione, in netto peggioramento il FTSE Italia Star (-1,69%).di Piazza Affari, svetta Campari che segna un importante progresso del 7,95%.Composta Nexi , che cresce di un modesto +1,4%.Performance modesta per Inwit , che mostra un moderato rialzo dell'1,16%.Resistente Hera , che segna un piccolo aumento dello 0,64%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fineco , che ha archiviato la seduta a -5,80%.In perdita Intesa Sanpaolo , che scende del 5,57%.Pesante Saipem , che segna una discesa di ben -4,69 punti percentuali.Seduta negativa per Banca Popolare di Sondrio , che scende del 4,49%.Tra i ENAV (+5,51%), WIIT (+3,33%), IREN (+2,47%) e Ascopiave (+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CIR , che ha archiviato la seduta a -7,40%.Sensibili perdite per Carel Industries , in calo del 6,71%.In apnea Fincantieri , che arretra del 5,41%.Tonfo di NewPrinces , che mostra una caduta del 4,61%.01-08-2025 18:02