Mondo TV annuncia conversione bond CLG Capital

(Teleborsa) - Mondo TV ha ricevuto da CLG Capital una richiesta diin data 19 dicembre 2023, per unL'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa dell'11 dicembre 2023, con il quale CLG Capital si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in più tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bondconvertibili in azioni per un valore di 125.000 euro ciascuno.Essendo stati, residuano ancora 48 Bond da emettere. Dei 12 Bond emessi, residuano ad oggi 5 Bond relativi alla prima tranche ancora da convertire.Iloggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattualedei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da CLG Capital all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto aordinarie Mondo TV pari a circa lo 1% del capitale sociale attualmente in circolazione.19-03-2024 20:31