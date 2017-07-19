Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Mercati in stand-by. Sopra la parità Piazza Affari
(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre è in leggero rialzo Piazza Affari, con focus sulle novità geopolitiche. Nella guerra tra Ucraina e Russia, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin in Alaska venerdì 15 agosto per discutere di un potenziale accordo di pace. Sabato sera, i leader europei hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sottolineando che l'Ucraina deve essere inclusa in qualsiasi negoziato e riaffermando la loro opposizione alle concessioni territoriali. Domani è invece prevista la scadenza dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sebbene tutti ritengano che verrà prorogata, nessuna delle due parti ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.
Sebbene oggi l'agenda sia scarna, questa settimana saranno pubblicati diversi dati macroeconomici chiave. Martedì, l'attenzione si sposterà sull'indice dei prezzi al consumo statunitense di luglio, sulla decisione sui tassi della Reserve Bank of Australia e sull'indice ZEW tedesco di agosto. Giovedì si terrà la riunione della Norges Bank, mentre venerdì si concluderà la settimana con i dati sulle vendite al dettaglio per Stati Uniti e Cina.
Sul fronte della politica monetaria negli Stati Uniti, Michelle Bowman della Fed ha ribadito il suo sostegno a tre tagli dei tassi di interesse nel 2025, citando l'indebolimento del mercato del lavoro, l'aumento della disoccupazione e l'attenuazione dei rischi di inflazione.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,166. Perde terreno l'oro, che scambia a 3.365,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,98%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,29 dollari per barile, con un calo dello 0,92%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.
Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,30%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,26% a 41.732 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 44.293 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%); sulla stessa tendenza, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,08%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Recordati (+3,68%), Telecom Italia (+1,87%), Brunello Cucinelli (+1,51%) e Amplifon (+1,48%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,54%.
Giornata fiacca per Prysmian, che segna un calo dello 0,65%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cembre (+1,60%), Philogen (+1,41%), GVS (+1,33%) e Ferragamo (+1,13%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT, che ottiene -2,85%.
Soffre Technoprobe, che evidenzia una perdita del 2,56%.
Preda dei venditori Danieli, con un decremento dell'1,76%.
Piccola perdita per Webuild, che scambia con un -1,38%.
(Teleborsa) 11-08-2025 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Gvs
|4,895
|+0,41
|10.03.10
|4,875
|4,985
|4,915
|Salvatore Ferragamo
|4,66
|+1,30
|10.05.07
|4,638
|4,70
|4,638
|Prysmian
|72,92
|-1,35
|10.06.43
|72,82
|74,30
|74,30
|Webuild
|4,106
|-2,24
|10.06.42
|4,09
|4,20
|4,17
|Leonardo
|44,53
|-1,98
|10.07.04
|43,72
|44,93
|44,18
|Brunello Cucinelli
|98,00
|+1,32
|10.06.50
|97,18
|98,80
|97,18
|Cembre
|62,60
|+0,00
|10.05.34
|62,60
|63,60
|63,30
|Technoprobe
|6,205
|-3,80
|10.07.02
|6,18
|6,435
|6,425
|Wiit
|18,98
|-3,56
|10.05.20
|18,96
|19,92
|19,92
|Telecom Italia
|0,4436
|+2,42
|10.07.04
|0,4353
|0,4436
|0,4357
|Recordati Ord
|50,95
|+2,47
|10.06.11
|50,90
|51,95
|51,50
|Amplifon
|15,40
|+1,45
|10.06.54
|15,235
|15,525
|15,285
|Philogen
|21,70
|+1,88
|9.48.01
|21,20
|21,70
|21,20
|Danieli & C
|38,65
|-2,64
|10.07.01
|38,55
|39,60
|39,60