Mercati europei cauti, a Milano spicca Prysmian sul FTSE MIB
(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che scambia sopra la parità. Spicca il rialzo di Prysmian, con giudizi positivi degli analisti in vista dei risultati del quarto trimestre. Positive le banche, con spunti su UniCredit, dopo aver definito "speculative e ingiustificate" le recenti indiscrezioni su un interesse per la quota di Delfin in MPS.
L'attenzione del mercato resta anche oggi sulle trimestrali dei colossi finanziari statunitensi. BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha aumentato i ricavi da commissioni e ha registrato un nuovo record per gli AUM a 14,04 triliardi di dollari nel quarto trimestre. Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali, grazie alla crescita dell'attività di investment banking. Sempre in USA, sul fronte macroeconomico, il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione scende inaspettatamente la scorsa settimana.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 59,23 dollari per barile, in netto calo del 4,50%.
Si riduce di poco lo spread, che si porta a +69 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.
Tra i mercati del Vecchio Continente ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,57%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,28%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 45.788 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 48.632 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,16%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,43%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno del 2,42%.
Buoni spunti su Banco BPM, che mostra un ampio vantaggio del 2,27%.
Ben impostata Telecom Italia, che mostra un incremento del 2,02%.
Tonica A2A che evidenzia un bel vantaggio dell'1,90%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -2,25%.
In rosso Stellantis, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.
Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli, che scende dell'1,77%.
Deludente Banca MPS, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+7,24%), Ariston Holding (+2,78%), Ferretti (+2,07%) e Danieli (+1,98%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank, che prosegue le contrattazioni a -12,47%.
In apnea Reply, che arretra del 4,11%.
Ferragamo scende del 2,73%.
Calo deciso per D'Amico, che segna un -2,57%.
(Teleborsa) 15-01-2026 16:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A2a
|2,464
|+1,94
|16.36.18
|2,408
|2,475
|2,42
|Bff Bank
|8,385
|-13,60
|16.35.55
|8,385
|9,40
|9,40
|Eni
|16,326
|-2,36
|16.36.24
|16,296
|16,622
|16,604
|Salvatore Ferragamo
|7,67
|-2,48
|16.35.55
|7,61
|8,05
|7,955
|Danieli & C
|56,80
|+2,16
|16.36.18
|55,60
|56,80
|55,70
|Brunello Cucinelli
|92,54
|-1,34
|16.36.23
|92,04
|95,96
|95,00
|Telecom Italia
|0,5624
|+1,48
|16.36.20
|0,5538
|0,5752
|0,555
|Banca Monte Paschi Siena
|9,198
|-1,60
|16.36.25
|9,173
|9,352
|9,352
|Stellantis
|8,637
|-1,51
|16.36.12
|8,58
|8,803
|8,779
|Prysmian
|91,92
|+2,98
|16.36.06
|90,60
|93,30
|90,90
|D'Amico
|5,645
|-3,42
|16.35.37
|5,645
|5,81
|5,775
|Reply
|112,40
|-3,85
|16.35.45
|111,80
|117,80
|117,00
|Ferretti
|3,574
|+2,94
|16.34.53
|3,40
|3,592
|3,42
|Technoprobe
|15,08
|+7,03
|16.36.13
|14,32
|15,23
|14,48
|Ariston Holding
|4,662
|+3,00
|16.35.42
|4,50
|4,684
|4,608
|Banco Bpm
|12,84
|+2,43
|16.35.54
|12,595
|12,90
|12,595