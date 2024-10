Magis, ValueTrack aumenta il fair value dopo la semestrale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato aper azione (dai precedenti 18,50 euro) ilsu Magis , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza.Gli analisti scrivono che i risultati semestrali di Magis sono stati, mostrando crescita e margini resilienti nonostante la pressione derivante dall'aumento dei costi di manodopera e materie prime. ValueTrack ha perfezionato le stime per tenere conto di maggiori investimenti nel capitale circolante (termini di pagamento più lunghi estesi a nuovi clienti chiave e politica di inventario aggiornata) e Capex (acquisizione del laminatore).Viene previsto che Magis manterrà i suoi eccezionali livelli di redditività (ROIC superiore al 35%) enegli anni 2024-26, ovvero circa 50 milioni di euro di EBITDA cumulato che si trasformerà in circa 23 milioni di euro di OpFCF dopo le imposte e oltre 20 milioni di euro di Free Cash Flow cumulato, da utilizzare per: (i) ulteriore sviluppo del segmento premium/specialty (anche tramite accordi tattici di M&A); (ii) penetrazione dei mercati americani; (iii) possibili dividendi.03-10-2024 10:13