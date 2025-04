illimity, Passera: ripartiamo su posizioni patrimoniali e di liquidità molto solide

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Ci presentiamo con. In questi anni abbiamo continuato a sostenere l'economia reale, anche in un contesto in cui, a livello di sistema, il credito alle imprese era in contrazione: i nostri impieghi alle PMI sono passati da 500 milioni di euro nel 2019 a 3,3 miliardi di euro a fine 2024". Lo ha affermatodi illimity , dopo che il CdA ha approvato le Linee Guida Strategiche 2026-2028 in scenario stand-alone.- dall'andamento dei tassi di mercato oggettivamente imprevedibile, alla molto minore attrattività del mondo NPE e alla visibile disaffezione dei mercati per talune tipologie di fintech (quali ad esempio le iniziative lendtech)", ha aggiunto."Abbiamoalle PMI dove abbiamo una competenza distintiva e il mercato ha un grande potenziale - ha spiegato Passera - Abbiamo interrotto l'attività di investimento in portafogli NPE: accettando un costo molto significativo e posticipando il raggiungimento della nostra massa critica target, e avviato un deciso intervento di efficientamento"."Oggi, su un portafoglio di partecipazioni di valore molto considerevole. Ci siamo dati una organizzazione più semplice e, soprattutto, abbiamo in azienda persone appassionate e di qualità non comuni, pronte alle nuove sfide", ha concluso.04-04-2025 08:10