Hera, nel 2023 margine operativo lordo +15%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I2023 del Gruppo Hera si attestano a 14.897,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 20.082 milioni del 2022 (-25,8%), principalmente, spiega la società nella nota dei conti, per la normalizzazione dei prezzi delle commodities energetiche e dei volumi gas, delle minori attività di intermediazione e del clima mite registrato nella prima parte dell'anno.Ilsale a 1.494,7 milioni di euro, in aumento del 15,4% rispetto ai 1.295,0 milioni al 31 dicembre 2022.Ilsale a 741 milioni di euro, +18% rispetto al 2022, con una crescita superiore a quella del margine operativo lordo*, in quanto gli ammortamenti e accantonamenti sono cresciuti in misura inferiore rispetto alla crescita del MOL.L'di pertinenza degli Azionisti si attesta a 375,2 milioni di euro, in crescita del 16,5%.In considerazione dei significativi risultati raggiunti, il CDA ha deciso di proporre all'Assemblea dei Soci del 30 aprile la distribuzione di undi 14 centesimi per azione, in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all'ultimo dividendo pagato (+12%): un aumento di cui beneficerà a cascata l'intera politica dei dividendi in arco piano, fino a raggiungere i 16 centesimi per azione nel 2027.26-03-2024 13:18