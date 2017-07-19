Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Haiki+, intesa con Rarearth per il recupero di materie prime critiche da RAEE

            News Image (Teleborsa) - Haiki+ ha sottoscritto con Rarearth un Memorandum d'Intesa finalizzato allo sviluppo di progetti congiunti per la realizzazione di
            impiantistica dedicata al recupero del neodimio da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

            La collaborazione nasce dall'integrazione tra le competenze industriali di Haiki+, attiva nella gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti e nello sviluppo di impiantistica per l'economia circolare, e il knowhow tecnologico di RarEarth, società specializzata in processi avanzati per la produzione di magneti permanenti contenenti terre rare da materiale riciclato.

            L'obiettivo dell'intesa è valutare la creazione di una filiera italiana per il recupero, la valorizzazione e la potenziale produzione di nuovi magneti, contribuendo al rafforzamento dell'autonomia nazionale su materie prime critiche strategiche per la transizione energetica e digitale.

            L'accordo si inserisce in un contesto europeo caratterizzato da volumi crescenti di rifiuti contenenti magneti permanenti e da un quadro normativo sempre più stringente in materia di gestione delle materie prime critiche. In tale scenario, l'Unione Europea ha annunciato l'introduzione, a partire dall'inizio del 2026, di restrizioni all'esportazione dei rifiuti e rottami di magneti permanenti contenenti terre rare, con l'obiettivo di incentivare il riciclo all'interno dell'UE e ridurre la dipendenza da forniture extraeuropee.

            Secondo le stime della Commissione europea, il riciclo potrebbe coprire fino a circa il 20% dell'attuale domanda di magneti permanenti dell'Unione, pari a circa 20.000 tonnellate, in settori strategici quali mobilità elettrica, difesa ed energie rinnovabili.
            Nell'ambito delle politiche europee sulle materie prime critiche, è inoltre prevista la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie per sostenere progetti industriali e tecnologici in grado di garantire capacità produttiva nel breve termine.



            (Teleborsa) 26-01-2026 10:22

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Haiki+ 0,652 +5,67 11.03.26 0,616 0,66 0,616


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.