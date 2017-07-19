Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 7 ottobre 2025
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
TEHA - Human Resources Global Summit 2025 - NH Collection Milano CityLife, Milano - L'HR Global Summit è un'occasione per confrontarsi con esperti di fama mondiale, Executive internazionali e accademici di primarie Business School, con l'obiettivo di esplorare come la diversità possa diventare un driver della performance per persone, team e organizzazioni. Tra gli interventi, Marco Grazioli, Presidente, The European House - Ambrosetti e Consigliere di Amministrazione, TEHA Group
10:00 - Istat - Spese per i consumi delle famiglie - Anno 2024
10:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "Città nel futuro 2030-2050"
11:00 - Space Smart Factory Thales Alenia Space Italia - Tecnopolo Tiburtino, Roma - Cerimonia di inaugurazione dello Space Smart Factory Thales Alenia Space Italia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso e Massimo Claudio Comparini, Presidente CdA di Thales Alenia Space
11:00 - Assemblea Generale Unindustria - Palazzo dei Congressi, Roma - Il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo terrà la sua relazione dinanzi ai vertici delle istituzioni, agli imprenditori, ai manager e ai protagonisti del mondo imprenditoriale del Lazio. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini
14:30 - ENEA - 14° Rapporto annuale sull'efficienza energetica (RAEE) - Spazio Europa, Roma - ENEA presenta lo studio che analizza lo sviluppo, l'attuazione e l'impatto delle politiche per l'efficienza energetica in Italia, per fornire a istituzioni, operatori e stakeholder pubblici e privati dati e indicazioni strategiche per supportare politiche e decisioni in materia di efficienza energetica. Interverranno, tra gli altri, Francesca Mariotti, Presidente ENEA e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin
14:30 - Wolters Kluwer - Forum Legale "AI e Litigation: Opportunità e sfide per le professioni legali" - Sede di Microsoft Italia, Milano - 2° Forum Legale, organizzato da Wolters Kluwer con AIRIA (Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale), con focus sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul processo e sulle professioni legali. Parteciperà, in collegamento, il Vice Ministro della Giustizia, Sisto. Tra gli altri interventi, Antonino La Lumia, Presidente dell'Ordine Avvocati Milano, Carmelo Fontana, Presidente AIRIA e Senior Regional counsel di Google, Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia, e Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia
16:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "San Tommaso d'Aquino a ottocento anni dalla nascita"
17:00 - ABI - Dialogo su Etica e Finanza - Sede ABI di Roma - Evento organizzato da ABI e dalla Fondazione "Cortile dei Gentili". Intervengono, Cardinale Gianfranco Ravasi, Fondatore del "Cortile dei Gentili", Antonio Patuelli, Presidente ABI, Stefano Lucchini, Presidente FEduF e Gianni Franco Papa, Presidente Comitato tecnico strategico "Evoluzione demografica e Servizi bancari" ABI
17:15 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Nazionale Spazio Eventi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Data Center Symposium 2025" organizzato da IDA - Italian Datacenter Association
Borsa:
Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025)
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 06/10/2025 a giovedì 09/10/2025)
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Aziende:
(Fino a martedì 07/10/2025) Fope - Appuntamento: Il CEO, Diego Nardin, incontrerà la comunità finanziaria nel corso dell''Investor Access Event a Parigi
Ivision Tech - Appuntamento: Presentazione Analisti
Mare Engineering Group - Appuntamento: Presentazione analisti
S.S. Lazio - CDA: CdS Bilancio
Solid World Group - Appuntamento: Presentazione Analisti
Tecno - Appuntamento: Presentazione Analisti
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Ivision Tech
|2,30
|+2,22
|9.25.49
|2,30
|2,30
|2,30
|Fope
|S.S. Lazio
|1,055
|-0,94
|9.33.48
|1,055
|1,07
|1,065
|Solid World Group
|0,976
|-1,01
|9.20.04
|0,976
|0,99
|0,99
|Mare Engineering Group
|4,14
|+4,81
|9.33.57
|3,89
|4,14
|3,89
|Tecno