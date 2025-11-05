Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 5 novembre 2025
Appuntamenti:
AGORA "Africa Growth and Opportunity: Research in Action" - Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia (da lunedì 03/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
SIGMA Central Europe Summit 2025 - Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore (da lunedì 03/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
Selecting Italy 2025 - Generali Convention Center, Trieste - 3ª edizione dell'evento sull'attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore, organizzato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia, e con il patrocinio del MAECI e del MIMIT. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress - 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (da martedì 04/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
Stati Generali della Green Economy - La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
SMAU Milano 2025 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da mercoledì 05/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin
BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembre 2025
10:20 - AIPB - XXI Forum del Private Banking - Borsa Italiana, Milano - XXI edizione del Forum di AIPB "Savings & Investments Union: il ruolo del risparmio privato", evento annuale al quale parteciperanno i principali operatori del settore del Private Banking, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e autorevoli opinion leader per un confronto sulle prospettive del settore. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni) e Giovanni Liverani (Presidente ANIA)
11:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al Vittoriano - Roma, Vittoriano - Visita del Presidente Mattarella alla mostra in occasione del 120° anniversario del gruppo Ferrovie dello Stato
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra László Kövér - Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontro il Presidente del Parlamento ungherese, László Kövér
16:30 - Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi - Presentazione Blue Economy Monitor - SDA Bocconi School of Management, Milano - Presentazione dei risultati del primo anno di ricerca del Blue Economy Monitor, dal titolo "Blue Economy - motore di sviluppo e competitività per l'Italia". Tra gli interventi, Francesco Billari, Rettore Università BocconiPierroberto Folgiero (CEO Fincantieri), Paola Papanicolaou (Responsabile Divisione International Banks Intesa Sanpaolo), Mario Zanetti (AD Costa Crociere e Presidente Confitarma) e Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of Management)
16:30 - RSE "20 anni di energie per il futuro" - Auditorium MASE, Roma - Incontro organizzato per ripercorrere due decenni di ricerca applicata al sistema energetico nazionale, alla presenza di Istituzioni, centri di ricerca e stakeholder. Tra gli interventi, Carloalberto Giusti (Presidente di RSE), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del MASE), Giorgio Graditi (DG ENEA), Giuseppe Moles (AD Acquirente Unico), Pietro Maria Putti (AD GME) e il ministro Pichetto Fratin
18:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Atrio d'onore Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della mostra "Videogiochi, oltre l'intrattenimento"
20:00 - Camera dei Deputati - Vigilanza Rai, audizione Corsini e Ranucci - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore e del vice direttore della Direzione Approfondimenti Informativi della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci
Borsa:
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Aziende:
Anima Holding - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2025
Ariston Holding - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Banca Generali - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Banca Popolare di Sondrio - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
BPER - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025
Buzzi - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Cellularline - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
DiaSorin - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Fineco - Appuntamento: Presentazione risultati e conference call
GENERALFINANCE - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2025
Intred - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Leonardo - Appuntamento: Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati - h 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2025
McDonald's - Risultati di periodo
Mediobanca - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2025
Snam - Appuntamento: Nel primo pomeriggio verrà diffuso il comunicato stampa sui risultati dei primi nove mesi 2025 di Snam, prima della presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 16:30 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025
Telecom Italia - CDA: Risultati 9M 2025
Tenax International - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Toyota Motor - Risultati di periodo
Viasat - Risultati di periodo
