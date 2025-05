Eventi e scadenze del 30 maggio 2025

Venerdì 30/05/2025

(Teleborsa) -- Palazzo del Ghiaccio, Milano - All'evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) interverranno, tra gli altri, il segretario generale Fabi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl Bnp Paribas, Unicredit, Bper e Mediocredito Centrale e i presidenti di Abi, Crédit Agricole Italia e Unipol- Fiera Milano - Un appuntamento che vede svolgersi in contemporanea quattro manifestazioni internazionali – GreenPlast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia – per offrire una visione integrata sulla capacità innovativa della meccanica strumentale a servizio dell'industria manifatturiera. Con 1.857 espositori, di cui il 39% internazionali provenienti da 38 Paesi, 11 padiglioni occupati e più di 500 top buyer esteri da 75 Paesi- Mostra d'Oltremare, Napoli - Sesta edizione della mostra-evento organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, dedicata a transizione ecologica, economia circolare e innovazione ambientale, con un focus particolare sul Mezzogiorno. Riunisce istituzioni, imprese e cittadini con un ricco programma di incontri e workshop- Astana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica del Kazakhstan e parteciperà al Vertice Asia Centrale-Italia- Magazzini del Cotone, Genova - 16ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Consulenti del Lavoro dal tema "Etica e sostenibilità del lavoro. Competenze, dignità, inclusione nell'era dell'intelligenza artificiale". Interverranno, tra gli altri, i ministri Calderone, Alberti Casellati, Pichetto Fratin, Urso, Bernini e Roccella, i Viceministri Leo e Sisto, il Vicepresidente Commissione Europea, Fitto e il Presidente INPS, Fava- Lecce - XIII edizione del principale evento nazionale dedicato all'energia. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, Raffaele Fitto (vicepresidente della Commissione Europea), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Chicco Testa (Presidente Fise Assoambiente e AD Telit Communications) e Giovanni Brianza (AD Edison Next)- Fiera di Rimini - 19ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Torino - Il titolo della quarta edizione del Festival è "Le nuove generazioni del mondo". L'evento coinvolge istituzioni, università, imprese, mondo dell'informazione attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti. Il Direttore Scientifico del Festival è Tito Boeri- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Stresa - Evento di The European House-Ambrosetti (TEHA) in cui un gruppo selezionato di oltre 150 rappresentanti della business community, opinion leader e policy maker si riunisce per confrontarsi sulle ultime tendenze dell'innovazione e della tecnologia. Sono previsti 17 relatori internazionali, per un totale di 13 paesi rappresentati, tra cui, oltre all'Italia, Arabia Saudita, Austria, Danimarca, Francia, Germania, India, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria, UK, USA10:30 -- il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2024 in una riunione pubblica. 10:30 -- il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2024 in una riunione pubblica. La Relazione contiene un'ampia analisi dei principali sviluppi dell'economia italiana e internazionale nell'anno precedente e nei primi mesi di quello in corso ed è corredata di un'appendice statistica diffusa solo online18:30 -- Incontro organizzato dalla Coldiretti al Brixia Forum di Brescia al quale interverranno, tra gli altri, il presidente Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'AD di Filiera Italia Luigi Scordamaglia