Eventi e scadenze del 28 febbraio 2024

(Teleborsa) -- Il Consiglio "Affari esteri", nella formazione "Commercio", si terrà a margine della 13ª conferenza ministeriale (MC13) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Abu Dhabi- Nairobi - Sesta sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEA-6), il massimo organo decisionale mondiale sull'ambiente. Focus sulle azioni multilaterali per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'inquinamento- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia- La 13ª WTO Ministerial Conference (MC13) si svolge ad Abu Dhabi. Parteciperanno Ministri provenienti da tutto il mondo per valutare il funzionamento del sistema commerciale multilaterale e intraprendere azioni sul lavoro futuro dell'OMC- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il Gruppo Banca Etica ospita il summit della rete mondiale delle banche valoriali. I leader delle banche etiche di tutto il mondo si ritroveranno a Padova e Milano per il 16° Meeting annuale della Global Alliance for Banking on Values (GABV)- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a San Paolo in Brasile per il loro primo incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Janet Yellen e Paolo Gentiloni- Quartiere fieristico di Rimini - La manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) è il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Saranno presenti moltissime aziende di rilevanza internazionale- Milano - Quarta edizione dell'evento annuale organizzato da DD Talks e dedicato al mercato italiano dei crediti deteriorati. L'evento riunisce investitori, senior, banche, fondi e servicer attivi nel mercato degli NPL- Milano - Convegno dedicato ai temi della digitalizzazione della PA, patrocinato da Comune di Milano, CDP e ANCI, con oltre 100 esperti da tutto il mondo riuniti per discuterne impatti e prospettive09:45 -- Campus Durando, Milano - "Droni e Mobilità Aerea Avanzata: In volo verso il futuro, tra sfide e opportunità", convegno 2024 dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata che partirà dalle evidenze empiriche per poter differenziare tra preoccupazioni irrazionali e aree di lavoro per lo sviluppo del settore11:00 -- Milano - Presentazione del 2° rapporto annuale dal titolo "Esg disclosure obligations, sustainable funds and renewable energy sources in the midst of the ecological transition" dell'Osservatorio O-Fire (Osservatorio sulla Finanza d'Impatto e sue Ricadute Economiche), dell'Università di Milano-Bicocca con Banca Generali e AIFI11:00 -- Torre Diamante, Milano - Presentazione della nuova società BNP Paribas BNL Equity Investments dedicata agli investimenti nelle PMI italiane e in fondi di private equity13:40 -- Sala del Mappamondo - La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla situazione della filiera industriale dell'automotive14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone15:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, al convegno "Verso una nuova Unione dell'Energia? L'UE fra sostenibilità ambientale, geopolitica e competitività"15:00 -- La Commissione Finanze, in merito all'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'Iva e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, svolge l'audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo15:30 -- Webinar organizzato da UNCEM con PEFC Italia "Certificazione forestale. Pianificare e gestire le superfici forestali nei territori montani con le Strategie delle Green Communities"- Prosegue collocamento BTP Valore sul MOT Titoli di Stato- Asta medio-lungo G Rent - CDA: Bilancio- Risultati di periodo I Grandi Viaggi - Assemblea: Bilancio Lottomatica - CDA: Approvazione della bozza di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 Moncler - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari FY 2023 - h 18.00 Moncler - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 Poste Italiane - CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all'esercizio 2023 Prysmian - CDA: Relazione Annuale Integrata 2023 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio) Saipem - CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2023 - Comunicato stampa, dopo la chiusura di Borsa- Risultati di periodo28-02-2024 08:10