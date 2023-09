Eventi e scadenze del 26 settembre 2023

Giovedì 21/09/2023

Lunedì 25/09/2023

Martedì 26/09/2023

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- La 63esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio espositivo della Fiera di Genova. L'evento è dedicato al mondo della nautica. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. Attesi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Salvini, Urso e Crosetto- Cáceres - Riunione informale dei ministri della Cultura- L'evento di IRENA (International Renewable Energy Agency) riunisce leader, esperti, rappresentanti dell'industria, accademici e policy makers per discutere innovazioni all'avanguardia in grado di sostenere e accelerare la transizione globale verso l'energia- Evento annuale promosso da ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo. Un approfondimento e stimolo sulle sfide strategiche che ci attendono, dalla digitalizzazione, alla sostenibilità, all'innovazione delle value proposition assicurative. La X edizione si svolgerà in presenza a Roma- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Ilia Darchiashvili, Ministro degli Affari Esteri della Georgia- Praga - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala e partecipa al Green Deal Summit 23- Roma - Banca d'Italia e University College London, in partnership con la DLT Science Foundation, organizzano una nuova edizione del workshop sui Sistemi Finanziari Peer-to-Peer (P2PFISY). Intervengono, tra gli altri, Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia e Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia09:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - L'evento, promossa da Aeroporti di Roma, riunisce rappresentanti istituzionali, stakeholder dell'industria, associazioni di categoria e terzo settore con lo scopo di definire una road map per supportare la transizione green e l'obiettivo di neutralità climatica dell'intero settore al 205010:00 -- Unioncamere, Roma - Il Rapporto, presentato da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) propone una valutazione comparativa tra le strutture di diritto pubblico e le strutture di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale11:00 -- Roma - Palazzo di Giustizia - Convegno in occasione del 100° anniversario di costituzione della Corte Suprema di Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica. Presente anche il Presidente ella Camera, Lorenzo Fontana11:30 -- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipano alla cerimonia funebre del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano11:45 -- Le celebrazioni dei primi 70 Anni di Eni si terranno negli spazi del Complesso Eni Gazometro di Roma Ostiense. L'evento si svolgerà alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi14:30 -- Roma - L'evento, organizzato da Confindustria, ha l'obiettivo di fare il punto, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del sistema finanziario e del mondo produttivo, sull'evoluzione del quadro regolamentare. Tra gli interventi, i Direttori Generali di Confindustria, Abi e MEF e il Vice Direttore Generale Banca d'Italia15:00 -- Roma, Campo Luiss - All'evento verranno presentati i risultati della ricerca CASMEF Luiss Guido Carli ed EnVent, che offre un'analisi comparativa dei Growth Markets dell'Europa Continentale, concentrata sulle PMI. Tra gli interventi, Luca Filippa (Direttore Generale Consob), Fabrizio Testa (Presidente Borsa Italiana, TBC) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato MEF)- Asta BTP Short - BTP€i A.B.P. Nocivelli - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Bifire - CDA: Relazione semestrale Compagnia Dei Caraibi - CDA: Relazione semestrale Danieli - CDA: Bilancio Doxee - CDA: Relazione semestrale Erredue - CDA: Relazione semestrale Eviso - CDA: Bilancio Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale Ivision Tech - CDA: Relazione semestrale La Sia - CDA: Relazione semestrale Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Relazione semestrale Pattern - Appuntamento: Presentazione analisti Porto Aviation Group - CDA: Relazione semestrale Pozzi Milano - CDA: Relazione semestrale Solutions Capital Management Sim - CDA: Relazione semestrale Somec - Appuntamento: Presentazione analisti Star7 - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Svas Biosana - CDA: Relazione semestrale Farmaè - CDA: Relazione semestrale26-09-2023 08:10