Eventi e scadenze del 25 maggio 2023

Lunedì 22/05/2023

Martedì 23/05/2023

Mercoledì 24/05/2023

Giovedì 25/05/2023

Best Buy

Dollar Tree

Gap

Ralph Lauren

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- EBACE è l'airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell'aviazione d'affari. Salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo. Si svolge a Ginevra- Importante evento nel settore dell'Industria Energetica, dove autorità energetiche, amministratori delegati del settore, appaltatori, istituzioni e consumatori possono discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica. L'evento si svolge a Ravenna- Si svolge a Parma l'11a edizione di SPS Italia "Le nuove frontiere dell'ingegneria innovativa connessa e integrata". Importante evento fieristico italiano in tema automazione industriale, riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano- La fiera internazionale per meeting, incentivi, conferenze ed esposizioni (MICE), si terrà a Francoforte. Punto di incontro per i principali attori del settore tra cui agenti di viaggio, tour operator, organizzatori di eventi e aziende- La conferenza, organizzata da UniCredit e Kepler Cheuvreux presso la sede centrale di Unicredit di Milano, è la principale Capital Markets Conference in Italia e il punto di incontro annuale tra la comunità finanziaria internazionale e il top management delle più importanti società quotate italiane. Ci saranno riunioni individuali e di piccoli gruppi e comprenderà anche alcune sessioni plenarie con illustri relatori che affronteranno temi chiave economici e commerciali- Expo Security & Cyber Security Forum è un evento formativo e informativo sulla sicurezza fisica ed informatica, con aziende nazionali ed internazionali, patrocinato dalle principali associazioni ed enti del settore ed avrà luogo presso il Polo Espositivo del Marina di Pescara- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceverà il Presidente della Repubblica dell'Angola João Lourenço, in visita di Stato- I ministri discuteranno dello stato attuale delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e dei recenti sviluppi nelle relazioni commerciali UE-Cina. La Commissione fornirà informazioni in merito alla preparazione della 13a conferenza ministeriale (MC13) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)- Il Forum si terrà a Genova. Più di 400 fra associazioni, istituzioni, organizzazioni e fondazioni che hanno un fattore in comune: il mare per porre a fattore comune imprese e professionisti, che insieme rappresentano quasi un quarto del Pil nazionale. Interviene il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Edoardo Rixi- L'evento rappresenta il momento annuale di incontro tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell'Economia del Mare. La 2a edizione, dal titolo "Italia Nazione di Mare", si svolge a a Gaeta- Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 2022- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles. Luis De Guindos, vicepresidente della Banca Centrale Europea, presenterà il Report Annuale 2022 della BCE- Pubblicazione del Report Annuale 2022 della Banca Centrale Europea- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 18a edizione è "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo". Oltre 260 eventi, 6 Premi Nobel, 90 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 35 relatori internazionali, 40 tra manager e imprenditori e 19 Ministri09:00 -- La "6^ Rassegna di diritto pubblico dell'economia: una nuova stagione per l'evidenza pubblica. Le procedure e le forme per l'affidamento di pubblici servizi, infrastrutture ed opere pubbliche" si svolge a Varese. Convegno organizzato dall'Unione provinciale degli enti locali e patrocinato da Corte dei conti e Consiglio di Stato. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il Presidente dell'ANAC09:30 -- In Commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite", si svolge l'audizione, in videoconferenza, di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 1° trimestre 202313:30 -- Le Commissioni riunite Affari Esteri di Camera e Senato (nella sala Koch del Senato), svolgono l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 22 maggio 2023- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo Destination Italia - Assemblea: Bilancio Dhh - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo ePrice - Assemblea: Bilancio Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Italian Investment Conference 2023, organizzata da Unicredit & Kepler Cheuvreux First Capital - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione informazioni finanziarie al 31 marzo 2023 Portale Sardegna - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo Triboo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive25-05-2023 08:10