Eventi e scadenze del 14 ottobre 2025
Appuntamenti:
Festival "è cultura!" - Evento promosso da ABI e ACRI con FEDuF(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e con la partecipazione di Banca d'Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (da sabato 11/10/2025 a sabato 18/10/2025)
67th NABE Annual Meeting - Filadelfia (USA) - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) sarà concentrato sulle opportunità e le sfide a lungo termine per l'economia globale. Tema del meeting di quest'anno è "Global Economy in Transition: Finding Opportunity Amid Disruption" (da domenica 12/10/2025 a martedì 14/10/2025)
Summit del Women20 (W20) - Johannesburg, Sudafrica - Il Vertice del WOMEN20 avrà come focus principali lo sviluppo socioeconomico sostenibile, la giustizia climatica, la cura, il divario digitale, l'imprenditoria femminile, la violenza di genere e l'equità sanitaria per donne e ragazze. Il Women20 è il gruppo di impegno ufficiale del G20 dedicato alla parità di genere e all'emancipazione delle donne (da domenica 12/10/2025 a martedì 14/10/2025)
Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2025 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale (da lunedì 13/10/2025 a domenica 19/10/2025)
UE - Consiglio dell'Unione europea - Horsens - Riunione informale dei ministri degli affari esteri (da lunedì 13/10/2025 a martedì 14/10/2025)
BCE - Christine Lagarde - La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C. (da martedì 14/10/2025 a domenica 19/10/2025)
UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) - I ministri discuteranno di affari interni, dello stato generale dello spazio Schengen e di migrazione
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
"Digital Innovation Forum - ComoLake2025" - Villa Erba, Cernobbio - 3ª edizione del forum promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che rappresenta una piattaforma di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra Policy Maker, Industria e Accademia (da martedì 14/10/2025 a venerdì 17/10/2025)
Coldiretti - XXIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione - Palazzo Rospigliosi, Roma - Forum organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo economico, finanziario e politico. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo (da martedì 14/10/2025 a mercoledì 15/10/2025)
Meeting annuale IIF 2025 - Washington, D.C. - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato su futuro della regolamentazione prudenziale, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, risorse digitali e tokenizzazione e prospettive economiche e geopolitiche globali. Parteciperanno CEO e Presidenti di grandi istituzioni finanziarie, Ministri delle Finanze e Governatori di Banche Centrali, e Autorità internazionali di regolamentazione provenienti da tutto il mondo che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da martedì 14/10/2025 a venerdì 17/10/2025)
09:30 - Next Design Perspectives 2025 - Triennale Milano - Quinta edizione dell'incontro di Altagamma dedicato al futuro della creatività e del design, organizzato quest'anno in collaborazione con Triennale Milano. Interverranno, tra gli altri, Matteo Lunelli (Presidente di Altagamma), Stefano Boeri (Presidente Triennale Milano) e Marco Sammicheli (Curatore Next Design Perspectives 2025, Curatore Triennale Milano, Direttore Museo del Design Italiano)
10:00 - Istat - Povertà in Italia - Anno 2024
10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla cerimonia di presentazione e annullo filatelico dei francobolli della serie "Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy" dedicati a Leone La Ferla, Borlenghi, Alluminio Agnelli, Thun, Spadafora, Dulcop e Pennelli Cinghiale
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra il Pontefice Leone XIV - Visita ufficiale del Pontefice Leone XIV al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parteciperanno anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
11:00 - Unipol - Natural Risk Forum - Palazzo Wedekind, Roma - Evento di lancio del "Natural Risk Forum", il Think Tank nato su iniziativa di Unipol per promuovere una piattaforma di dialogo tra istituzioni, università e stakeholder di settore. Tra i relatori, il ministro Gilberto Pichetto Fratin e Maria Siclari (Direttore Generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA)
12:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Presidenza della Repubblica, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia in occasione della visita ufficiale di Sua Santità Leone XIV
12:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
13:00 - Presentazione 23ª edizione Festival della Scienza - Sala Trasparenza Regione Liguria, Genova - Conferenza stampa della 23ª edizione del Festival della Scienza. A presentare il programma della nuova edizione, che si terrà a Genova da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre 2025, ssaranno il presidente Domenico Coviello, il presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini e la direttrice Fulvia Mangili
15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Santiago Peña Palacios - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios
16:00 - MIT - Porti, tavolo tecnico su Marina di Carrara - l MIT ha convocato un tavolo tecnico su Marina di Carrara al quale parteciperanno il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Regione Toscana e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con l'obiettivo di individuare soluzioni rapide e condivise per garantire la piena operatività del porto e la tutela della costa
17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Palazzo Madama, Roma - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla giornata inaugurale degli Stati Generali della ricerca medico-scientifica
18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Palazzo Piacentini, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la mostra dedicata ai 50 anni del Mulino Bianco, alla presenza di Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo Barilla
18:20 - Fed - Jerome Powell al NABE - Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, terrà un discorso chiave che riguarda l'outlook economico e la politica monetaria negli Stati Uniti, durante il NABE Annual Meeting a Philadelphia
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo; Regolamento BOT
Aziende:
BlackRock - Risultati di periodo
Citigroup - Risultati di periodo
Goldman Sachs - Risultati di periodo
Johnson & Johnson - Risultati di periodo
JP Morgan - Risultati di periodo
Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione Analisti
Wells Fargo - Risultati di periodo
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Sanlorenzo
|34,75
|-1,14
|9.14.19
|34,70
|34,90
|34,85