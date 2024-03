Eventi e scadenze del 12 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Martedì 12/03/2024

Guess?

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Genova - Importante fiera europea della crocieristica, organizzata da CLIA, l'associazione internazionale del settore crocieristico. Parteciperanno ministri italiani e stranieri, autorità marittime e istituzioni europee, armatori internazionali, i vertici delle più grandi compagnie, aziende e stakeholder del settore- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Verona - Terza edizione della più grande fiera innovativa su logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Pubblica l'outlook sull'energia- Riunione informale ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Turismo internazionale dell'Italia- Roma - Forum promosso da FICEI con la partecipazione dell'Osservatorio ESG della Sapienza Università di Roma, Confindustria, ANCE, Legambiente, Symbola e Kyoto Club e EnelX. Focus su tematiche ESG e transizione ecologica/energetica. Interverranno personalità istituzionali, politiche e imprenditoriali- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:30 -- Politecnico di Milano, Campus Bovisa - Convegno di presentazione del 10° Report italiano sui Minibond, redatto dalla School of Management del Politecnico di Milano09:30 -- Roma - Convegno promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da AgID - Agenzia per l'Italia Digitale. Parteciperanno istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese del settore ICT e dell'innovazione, università e centri di ricerca10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen./Dic. 202310:00 -- Roma, Convention Center La Nuvola - All'Assemblea Generale di Unindustria, interverranno, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi11:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella11:00 -- Nota sull'andamento dell'economia italiana - Gen./Feb.202411:00 -- La Presentazione della 169ª Indagine Congiunturale di Federmeccanica si svolge all'Hotel Nazionale, a Roma. Interviene, tra gli altri, il Presidente di Federmeccanica11:50 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Trento (Palazzo della Provincia) per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento12:30 -- IronLev, azienda hi-tech di Treviso, presenterà il primo test al mondo a levitazione magnetica su tracciato ferroviario esistente, a LetExpo2024. La nuova tecnologia, rivoluzionaria perché applicabile a reti ferroviarie esistenti, è concepita guardando al futuro dei trasporti e all'utilizzo in molteplici settori15:00 -- MIMIT, Roma - Presentazione della relazione "Impresa Italia verso il G7", organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Partecipa, tra gli altri, il Ministro Adolfo Urso15:45 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bolzano (NOI Techpark) per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano18:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Diciottesima edizione dei premi Morningstar. Come ogni anno riconoscerà l'eccellenza nella gestione dei fondi- Asta BOT Alerion Clean Power - CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 Caltagirone SpA - CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2023 Circle - CDA: Preconsuntivo bilancio De' Longhi - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio ERG - CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023 Esprinet - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato 2023 Fineco - CDA: Progetto di Bilancio d'esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 FNM - CDA: Bilancio Gefran - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato al 31.12.2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- Risultati di periodo Italgas - Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno Italgas - CDA: Relazione Annuale Integrata e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; • Proposta dividendo 2023; • Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023; • Relazione sulla Remunerazione 2024; • Convocazione Assemblea degli Azionisti Leonardo - Appuntamento: Presentazione alla Comunità Finanziaria del Piano Industriale, comprensivo della Guidance 2024 e degli obiettivi di medio periodo Neodecortech - CDA: Bilancio Next Re - CDA: Bilancio Restart - CDA: Bilancio Saipem - CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2023 - Comunicato stampa Tod's - CDA: Approvazione dei risultati dell'esercizio 2023 Toscana Aeroporti - CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 e convocazione relativa Assemblea degli Azionisti Valsoia - Appuntamento: Investor Day WIIT - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2023 - Presentazione dei risultati12:00 - A2A - Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2024-2035, a Milano (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli).Parteciperà l'AD Renato Mazzoncini12-03-2024 08:10