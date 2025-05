eToro punta a raccogliere 500 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

Goldman Sachs

Jefferies

UBS

Citigroup

Deutsche Bank

BofA

Cantor

TD Securities

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, azienda israeliana di trading online, hadi 10.000.000 di azioni ordinarie di Classe A, di cui 5.000.000 di azioni offerte da eToro e 5.000.000 di azioni offerte da alcuni azionisti esistenti. eToro prevede di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.500.000 azioni ordinarie per coprire eventuali sovra-allocazioni.Si prevede che l'IPO avrà uncompreso tra 46,00 e 50,00 dollari per azione, per unadi 500 milioni di dollari. eToro ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "ETOR".Notevole lo schieramento di banche per quella che è una delle IPO più attese dell'anno.agiscono in qualità diper l'offerta., Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Mizuho eagiscono in qualità di additional book-running manager. Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co e Susquehanna Financial Group agiscono in qualità di co-manager.eToro è stata fondata nel 2007 con "la visione di un mondo in cui tutti possono fare trading e investire in modo semplice e trasparente", si legge in una presentazione. eToro è nota soprattutto per il(forma di investimento che permette di osservare il comportamento di trading di esperti) e(orma di investimento che consente ai trader di copiare automaticamente le posizioni aperte e gestite da altri trader selezionati). Su eToro, gli utenti possono detenere una gamma di asset tradizionali e innovativi e scegliere come investire: fare trading direttamente, investire in un portafoglio o copiare altri investitori.05-05-2025 16:34