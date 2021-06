Enel si aggiudica quinta gara rinnovabili del GSE per 41,5 MW

(Teleborsa)

(Teleborsa) -si sono aggiudicate ne- Gestore Servizi Energetici), pertra nuova capacità rinnovabile e rifacimenti di impianti idroelettrici già in servizio.Della potenza complessiva aggiudicata,sono relativi ada realizzare in Emilia Romagna e Sicilia nel 2021 egià operativi in Piemonte e Veneto da realizzare tra il 2021 ed il 2023. Gli ulteriorisono relativi agenerata da, di cui 4 su tetti di edifici Enel.Laper le Fonti energetiche rinnovabili del GSE prevedevaper il contingente "asta", ma ha registrato unacon progetti aggiudicati per 73,7 MW, pari adel contingente messo a disposizione."Il risultato della quinta asta del GSE, con circa il 5% della capacità disponibile assegnata, un'offerta di progetti notevolmente inferiore ai volumi di gara e la partecipazione di pochi operatori, è il più basso mai registrato", commenta, CEO di Enel Green Power, parlando di "situazione preoccupante" per il futuro sviluppo delle rinnovabili in Italia."La lentezza dei procedimenti autorizzativi e l'incertezza sulla capacità di realizzazione degli impianti - sottolinea - rappresenta un freno alla transizione energetica del Paese a cui occorre trovare una soluzione per riuscire a raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione per dare certezze agli operatori di un comparto fondamentale per la ripresa economica".Il Gruppo Enel è fortemente impegnato per la crescita delle rinnovabili e la decarbonizzazione che nel nostro Paese e prevede un obiettivo di sviluppo di nuova capacità rinnovabile per 1,5 GW nel periodo 2021-2023. Il Piano strategico punta ad un incremento globale della capacità addizionale da fonti rinnovabili di 19,5 GW per raggiungere un totale di 68 GW di capacità.11-06-2021 12:46